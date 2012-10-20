Кадровый вопрос: Трудно быть шефом?

Традицию отмечать 16 октября День шефа подхватили и в России. Напомним, что этот праздник был инициирован в еще в 1958 году сотрудницей американской страховой компании State Farm Патрицией ХАРОСКИ, предложившей объявить "красным днем календаря" день рождения ее босса (и, как оказалось, еще и отца). Торговая палата США инициативу поддержала, рассудив, что такой праздник лишним не будет, после чего он стал набирать популярность во всем мире, докатившись и до России. Мужское начало в приоритете
Чуть более года назад «ДК» тоже проводил подобный опрос среди своих читателей. Его результаты показали, что 80% респондентов не безразлично, кто стоит у руля компании, но при этом дальневосточники также предпочитают выбирать начальство не по половому признаку, а исходя из уровня профессионализма, способности обеспечить стабильность компании и человеческих качеств. При этом 85% опрошенных охарактеризовали мужчин-руководителей «строгими», а «боссов в юбке» 39% назвали стервозными.
«Тоже сталкивалась с такой особенностью восприятия принципиальности, проявляемой работодателями разных полов, - комментирует результаты генеральный директор одной приморской компании. - Подчиненные легко прощают мужчинам-директорам то, из-за чего глубоко обижаются на женщин. И я, как руководитель, не исключение. У моей компании несколько офисов во Владивостоке, и одним из требований к персоналу является запрет на курение как внутри помещения, так и у входа. Тем не менее до меня неоднократно доходили сведения о том, что в мое отсутствие это правило нарушается. Я долго боролась. Однажды застала провинившихся лично и с порога объявила: штраф по тысяче рублей с тех двоих, кто курил на крыльце, и с троих, находившихся в это время на первом этаже офиса. На возмущенное «А нас-то за что?» ответила: «За молчаливое попустительство». На лицах сотрудников отчетливо читались все «лестные» эпитеты в мою сторону. И пусть меня считают стервой, главное, что это сработало: больше у меня не курят».
Шеф = работа
Крупное международное кадровое агентство CareerBuilder поинтересовалось, что думают подчиненные о своем начальстве и насколько это влияет на желание трудиться в той или иной компании. Оказалось, связь прямая. 32% респондентов заявили, что работа не приносит им удовольствия, поскольку они разочарованы в квалификации, степени честности и эффективности руководства своих шефов, а 43% и вовсе признались, что по этой причине намерены поменять работу в течение ближайшего года.
«Безусловно, мне не все равно, кто возглавляет компанию, в которой я работаю, поскольку мы должны, как минимум, смотреть в одном направлении, - рассказывал на страницах «ДК» топ-менеджер одной из управляющих компаний Владивостока. - Не секрет, что многие российские предприниматели стали успешными только потому, что просто вошли в нужный бизнес в нужный момент. Их успех не связан с талантом менеджера, и с ними сложно вести диалог. Основатель компании, которую я сейчас возглавляю, не просто хорошо подготовлен и образован в плане бизнеса. Он референтен, и для меня это очень важно».
В важности совпадения мироощущения между подчиненным и руководителем уверены и сами шефы.
«Тесная связь между топ-менеджментом и персоналом - главное в управлении компании, - признается известный бизнесмен Вадим ДЫМОВ, - Очень важно, чтобы между ними было полное взаимопонимание. Именно на этом строится система качества предприятий «Дымов». И главные параметры - не столько «надежный-ненадежный», «перспективный-неперспективный», сколько «свой-чужой».
Критерии «своих» сотрудников у работодателей различаются, что и позволяет каждому подбирать «свою» команду. «Больше всего не люблю, когда мне говорят в оправдание какой-либо оплошности: «я думал…», «я решила…», - делится владелица и генеральный директор одного из приморских центров отдыха. - Думать и решать в этой компании должен один человек - я. Остальные - всего лишь выполнять принятые мной решения».
У ее камчатского коллеги по рынку противоположная позиция: «Если у человека не горят глаза, если он безынициативен и даже не задумывается о том, как повысить эффективность своего участка работы, - мы никогда не сработаемся». При этом разница во взглядах на персонал не мешает одному и другому иметь стабильный штат сотрудников, которых устраивают выдвигаемые требования.
Руководить полезно для здоровья
Чем выше социальный статус заболевшего человека, тем быстрее он восстанавливается после любых болезней и травм, - к такому выводу пришли ученые из Великобритании. (И дело вовсе не в том, что у состоятельного пациента больше возможностей получить качественную медицинскую помощь). К столь неожиданному открытию привели результаты исследования, в котором участвовало более десяти тысяч госслужащих. Оно показало, что высокопоставленные лица гораздо реже страдают заболеваниями сердца, бронхитом или депрессией, чем мелкие чиновники. До этого момента, напротив, считалось, что высокое положение в социуме вызывает сильный стресс, теоретически угнетающий иммунитет.
Детально в этой проблеме - правда, на обезьянах - попытались разобраться ученые-биологи из Чикагского медицинского университета. Они выяснили, что изменение положения макак в стае напрямую влияет на их генетический аппарат, который за несколько недель разительно перестроился. Особенно чувствительными к смене статуса оказались гены, ответственные за стресс, работу мозга, а также вовлеченные в работу иммунной системы.
По мнению ученых, низкий статус приводит к внутреннему напряжению и, как следствие, организм переполняется «гормоном стресса» - кортизолом. А «гормон удовольствия» окситоцин и «гормон счастья» серотонин, напротив, перестают вырабатываться. В итоге синтез эстрогенов и андрогенов в эндокринных железах, от которого зависит работа щитовидной железы, надпочечников, яичников, падает, уменьшается количество кортизона и адреналина, стимулирующих работу мозга и отвечающих за внимание и творческое мышление. И наоборот, стоит новичку прижиться в стае и со временем занять позицию повыше - функционал генов тут же перестраивается, и иммунитет усиливается. Получается, не идеальное здоровье делает макаку или человека лидером, а наоборот - высокое место на иерархической лестнице укрепляет иммунитет?
Так или иначе, отрицать высокую подверженность стрессам, вытекающую из должности руководителя, не стоит. Но генеральный директор крупнейшей в Приморье сети аптек уверен: «Главная проблема руководителей, испытывающих проблемы со здоровьем, - в неправильной организации рабочего процесса и неумении делегировать полномочия. Более того, если топ-менеджер не укладывается в рабочее время, это не руководитель. Надо соблюдать график самому и требовать того же от подчиненных, в обязательном порядке находя время на отдых: замотанность и усталость еще никого не делали эффективным. И счастливым, кстати, тоже. Моя команда со мной на одной волне, иначе бы мы не сработались. Эти люди могут не кататься на горных лыжах или вейкборде, но отдыхают не менее активно: ходят в походы, сплавляются по рекам, катаются на горных велосипедах и занимаются спортом».
Поэтому 16 октября давайте вспоминать о том, что на тех, кто возглавляет компании, в которых мы работаем, лежит колоссальная ответственность за «завтра» каждого из нас. Чем не повод, если не преподнести символический подарок, то хотя бы выразить уважение и признательность тем, кто попадает под это емкое слово «шеф».
С использованием сообщений «Русский базар», «Инопресса» и «КП».