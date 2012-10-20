Кадровый вопрос: Трудно быть шефом?

«Тоже сталкивалась с такой особенностью восприятия принципиальности, проявляемой работодателями разных полов, - комментирует результаты генеральный директор одной приморской компании. - Подчиненные легко прощают мужчинам-директорам то, из-за чего глубоко обижаются на женщин. И я, как руководитель, не исключение. У моей компании несколько офисов во Владивостоке, и одним из требований к персоналу является запрет на курение как внутри помещения, так и у входа. Тем не менее до меня неоднократно доходили сведения о том, что в мое отсутствие это правило нарушается. Я долго боролась. Однажды застала провинившихся лично и с порога объявила: штраф по тысяче рублей с тех двоих, кто курил на крыльце, и с троих, находившихся в это время на первом этаже офиса. На возмущенное «А нас-то за что?» ответила: «За молчаливое попустительство». На лицах сотрудников отчетливо читались все «лестные» эпитеты в мою сторону. И пусть меня считают стервой, главное, что это сработало: больше у меня не курят».