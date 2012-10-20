Колыма: энергодостаточность на завтра

Следует отметить, что в области только в прошлом году начался рост выработки электроэнергии. До этого почти шесть лет потребление стояло на месте, и вообще за последние полтора десятилетия показатели этого, можно сказать, важнейшего барометра экономического благополучия региона и вовсе снизились на 30%. Как говорит губернатор, это объясняется непрекращающимся оттоком населения, тем, что не начали работать новые крупные потребители, а также серьезными инфраструктурными ограничениями. Новые горнодобывающие компании, которые уже сегодня обеспечивают заметный прирост добычи драгметалла в области, вынуждены самостоятельно решать проблемы энергообеспечения, слишком далеко от энергосетей они забрались.