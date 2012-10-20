Конференция МАЙНЕКС вновь собирает профессионалов в Хабаровске

Как показали два последующие года, услышанное на конференции получило практическое продолжение. В современной истории первой из крупных компаний по пути сближения коренной и россыпной добычи пошла компания «Петропавловск» (тогда еще Peter Hambro Mining), войдя в альянс с «Сусуманзолотом». Это позволило радикально переоснастить производство на россыпях в Магадане, а потом и на объектах в Амурской области, и позволяет сохранять дражную добычу в сложных условиях Сусумана. Сейчас по пути внедрения дражного способа отработки платиновых россыпей на месторождении «Кондер» в Хабаровском крае идет знаменитая артель старателей «Амур». Эта технология будет представлена на конференции в докладе представителя «Амура». Кстати, на предприятии в ближайшее время будут запущены опытные работы по отработке отдельных элементов этой технологии. При этом, уже сейчас эксперты предсказывают этому способу весьма заметный экономический эффект. Оптимизация затрат позволяет вовлечь в разработку запасы, ранее считавшиеся некондиционными, что существенно повышает перспективность сырьевой базы Амура, тогда как еще совсем недавно казалось, что месторождение почти исчерпало свой потенциал. Кроме того, по мнению экспертов, оптимизация добычи с помощью дражного способа сделает и без того достаточно прибыльный «Амур» одним из самых высокодоходных горных производств в России.