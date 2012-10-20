Конференция МАЙНЕКС вновь собирает профессионалов в Хабаровске

Предстоящая 24-25 октября конференция МАЙНЕКС в Хабаровске станет третьей, проходящей на Дальнем Востоке и посвященной проблемам освоения ресурсного потенциала твердых полезных ископаемых этого богатейшего региона России.
Напомним, что конференция МАЙНЕКС на Дальнем Востоке впервые была проведена в Хабаровске в 2008 году и сразу собрала около 100 участников. А все дело в том, что привлекательность региона обоснована наличием богатейшего, но еще недостаточно раскрытого ресурсного потенциала. Многие понимают, что он в любых условиях будет востребован рынком, и тот, кто первым получит доступ к знаниям о возможностях его эффективного использования, получает значительные конкурентные преимущества.
Вторая конференция МАЙНЕКС, состоявшаяся в Хабаровске в 2010 году, среди ряда специальных тем уделила внимание перспективам россыпной добычи вообще и вопросам развития дражного флота. Казалось бы, затухающая технология из далекого прошлого вдруг предстала с неожиданной стороны, как эффективная и природощадящая, с современным, хоть и не имеющим пока аналогов в России, оборудованием, что для многих, в том числе и для профессионалов добычи, стало своеобразным открытием.
Как показали два последующие года, услышанное на конференции получило практическое продолжение. В современной истории первой из крупных компаний по пути сближения коренной и россыпной добычи пошла компания «Петропавловск» (тогда еще Peter Hambro Mining), войдя в альянс с «Сусуманзолотом». Это позволило радикально переоснастить производство на россыпях в Магадане, а потом и на объектах в Амурской области, и позволяет сохранять дражную добычу в сложных условиях Сусумана. Сейчас по пути внедрения дражного способа отработки платиновых россыпей на месторождении «Кондер» в Хабаровском крае идет знаменитая артель старателей «Амур». Эта технология будет представлена на конференции в докладе представителя «Амура». Кстати, на предприятии в ближайшее время будут запущены опытные работы по отработке отдельных элементов этой технологии. При этом, уже сейчас эксперты предсказывают этому способу весьма заметный экономический эффект. Оптимизация затрат позволяет вовлечь в разработку запасы, ранее считавшиеся некондиционными, что существенно повышает перспективность сырьевой базы Амура, тогда как еще совсем недавно казалось, что месторождение почти исчерпало свой потенциал. Кроме того, по мнению экспертов, оптимизация добычи с помощью дражного способа сделает и без того достаточно прибыльный «Амур» одним из самых высокодоходных горных производств в России.
Этот пример может стать отправной точкой для пересмотра доходности для многих иных россыпных предприятий. Поэтому это так важно обсудить на конференции в среде профессионалов, ведь, по замыслу их организаторов, все МАЙНЕКСы имеют одну и ту же задачу - сблизить людей ради практической взаимопомощи, представить друг другу профессионалов из соседних предприятий, территорий и смежных секторов добывающей промышленности.
Будут обсуждаться и возможности интенсивного вовлечения в хозяйственный оборот сырья малых рудных объектов и объектов на ранней стадии освоения. Не секрет, что порой под видом опытно-промышленного освоения из недр выбираются наиболее богатые участки, после чего остальные запасы становятся некондиционными, и работы на месторождении прекращаются. Как современные подходы позволяют действительно эффективно провести опытно-промышленную фазу и максимально быстро нарастить масштабы добычи - об этом также планируется подробно поговорить на конференции.
По-прежнему интересен опыт применения в условиях холодного климата технологии кучного выщелачивания. Это низкозатратный способ извлечения тонкодисперсного золота. Он начинал развиваться в теплом климате, и в России довольно долгое время считался неперспективным. Но в середине 1990-х появился первый пример, ЗАО ЗДК «Золотая Звезда» в Хакасии, у которого получилось сделать это в промышленном масштабе. К настоящему времени целый ряд компаний подтвердил успешную работу этого метода в нашем климате, и им есть что обсудить на конференции, о чем обменяться мнениями и чем помочь идущим по этому пути иным компаниям.
Следующий блок вопросов коснется переработки упорного сырья. Актуальность этой темы связана с исчерпанием в мире вообще, а в России в особенности иного, более легкого сырья, доля которого в суммарных запасах стремительно сокращается. В ответ на складывающиеся условия в мире появилось большое число новых технологий, таких как бактериальное и автоклавное выщелачивание, новые процессы пирометаллургической переработки и ряд иных процессов. Все это расширяет возможности извлечения полезного компонента из упорных руд. Однако эти методы в России еще только начинают применяться, и обмен мнениями и опытом в среде профессионалов способен ускорить начало более интенсивного применения этих передовых технологий и активизации добычи упорного сырья имеющихся объектов.
Надежда ВОРОНЦОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал".