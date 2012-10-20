Сбербанк в партнерстве с энергетиками помогут обогреть Владивосток

Дальневосточный банк и ОАО "РАО ЭС Востока" подписали соглашение об открытии резервного аккредитива на сумму $44,7 млн. Аккредитив будет открыт в пользу General Electric, являющегося поставщиком газотурбинных установок в рамках реализуемого ОАО "РАО ЭС Востока" проекта по строительству ТЭЦ во Владивостоке.