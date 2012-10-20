The New York Times: Путин построил «крепостную» Россию

Тем не менее, именно в этом формате три недели назад в Госдуме были приняты новые поправки в Уголовный кодекс, инициированные ФСБ. Согласно этим изменениям, понятие «государственная измена» расширилось. Теперь почти каждый гражданин, работающий с иностранной организацией или просто вступающий в контакт с иностранцем, в конечном счете, может попасть под статью. Теперь речь идет не просто о конкретном преступлении, как например передача государственной тайны. Любое поведение, которое государственные разведывательные органы, прокуроры и судьи сочтут нарушающими «конституционный порядок, суверенитет, территориальную и государственную целостность», будет считаться «изменой».