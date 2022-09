The New York Times: Путин построил «крепостную» Россию

В России идут широкомасштабные репрессии, которые не ограничились обвинительным приговором панк-группе Pussy Riot. Кремлю избавиться не удалось избавиться от шлейфа авторитаризма под видом «правовых» реформ. Президент РФ Владимир Путин начал закручивать гайки, и это только часть общей картины, в которой наблюдается также возвращение к конфронтации с США и НАТО, пишет в своей статье в The New York Times ведущий эксперт по изучению России фонда The Heritage Foundation Ариэль Коэн (перевод РИА «Новый Регион»).