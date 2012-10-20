Во Владивостоке прошел I Международный конгресс "Стратегия развития бизнеса. Возможности для инвестиций"

Мероприятие прошло при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Приморской торгово-промышленной палаты (ПТПП), Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Генеральным партнером конгресса выступил «Солид Банк».
«Мы пригласили вас, чтобы в конструктивном диалоге бизнеса, власти, иностранных участников, ученых и экспертов обсудить возможные пути развития Дальневосточного федерального округа в целом, а также Приморья и Владивостока в частности, - отметила на открытии модератор пленарной части конгресса, председатель совета бизнес-клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ и привела слова Генри ФОРДА - «Собраться вместе - это начало, держаться вместе - это прогресс, работать вместе - это успех». Так что начало у нас уже положено».
Участникам конгресса были предложены дискуссии по самым актуальным направлениям современной деловой и общественной жизни: «Инвестиционный климат Дальневосточного региона», «Инновационная деятельность в ДФО», «Бизнес. Культура. Инвестиции». Делегаты сошлись во мнении, что саммит АТЭС заложил хорошую основу для развития региона и Приморья, остальное - в руках дальневосточников.
«Без консолидации бизнес-сообщества, без работы с партнерами в АТР развитие края будет ограничено, поэтому мы станем активно помогать проведению таких мероприятий», - заверил участников конгресса первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО.
Кульминацией мероприятия стал совместный прием для участников I Международного конгресса и гостей X Международного кинофестиваля стран АТР во Владивостоке «Меридианы Тихого», посвященный инвесторам-меценатам XIX - XX века.
Журнал "Дальневосточный капитал".