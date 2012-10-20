Во Владивостоке прошел I Международный конгресс "Стратегия развития бизнеса. Возможности для инвестиций"

«Мы пригласили вас, чтобы в конструктивном диалоге бизнеса, власти, иностранных участников, ученых и экспертов обсудить возможные пути развития Дальневосточного федерального округа в целом, а также Приморья и Владивостока в частности, - отметила на открытии модератор пленарной части конгресса, председатель совета бизнес-клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ и привела слова Генри ФОРДА - «Собраться вместе - это начало, держаться вместе - это прогресс, работать вместе - это успех». Так что начало у нас уже положено».