Азиатско-Тихоокеанский Банк обнародовал итоги за 6 месяцев 2012 года по МСФО

БЛАГОВЕЩЕНСК. В Азиатско-Тихоокеанском Банке прибыль до вычета налога на прибыль за 6 месяцев 2012 года выросла на 80,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,66 млрд рублей, при этом прибыль без учета результата по созданию резервов под обесценение выросла на 62,5%, сообщает пресс-служба банка.
Операционные доходы банка увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 55,4% - до 4,1 млрд рублей. Их основные источники, такие как чистый процентный доход и чистый комиссионный доход, увеличились на 52,7% - до 2,8 млрд рублей и 81,0% - до 687 млн рублей соответственно.
За 6 месяцев 2012 года активы банка выросли на 22,5% и по результатам периода составили 74,1 млрд рублей, при этом объем кредитного портфеля увеличился на 23,4% - до 46,7 млрд рублей.
Высоколиквидные активы банка составили 10,9% (8,1 млрд рублей), а ликвидные активы в финансовых инструментах - 14,7% (10,9 млрд рублей, из которых 79% - ценные бумаги эмитентов с рейтингами от BB- до BBB+) от общего объема активов. В части пассивов рост средств на счетах клиентов банка - на 18,6%, до 54,9 млрд рублей. Капитал банка вырос на 10,3% и составил 9,6 млрд рублей.
По сообщениям пресс-служб.