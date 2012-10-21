Азиатско-Тихоокеанский Банк обнародовал итоги за 6 месяцев 2012 года по МСФО

БЛАГОВЕЩЕНСК. В Азиатско-Тихоокеанском Банке прибыль до вычета налога на прибыль за 6 месяцев 2012 года выросла на 80,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,66 млрд рублей, при этом прибыль без учета результата по созданию резервов под обесценение выросла на 62,5%, сообщает пресс-служба банка.