Бюджет Хабаровского края ожидает 200 млн рублей дополнительных доходов

В Хабаровском крае на стадии подготовки к реализации находится ряд проектов, от внедрения которых экономика получит увеличение объема товарной продукции более чем на 8 млрд рублей в год, в бюджет будут поступать свыше 200 млн рублей дополнительных доходов ежегодно, будут созданы свыше 850 рабочих мест.