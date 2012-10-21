Дальний Восток - территория успеха Алмазэргиэнбанка

- Конечно, важно, чтобы бэк-офис банка проводил не просто стандартную процедуру оценки потенциального заемщика, а вникал во все тонкости и детали. Это умеют делать все: и российские, и западные банки. Но в качестве кредитного портфеля играет большую роль особая ментальность жителей региона. На севере живут люди особого характера - здесь как нигде ценится данное слово, а уж денежные обязательства северяне стараются выполнять несмотря ни на что. Думаю, что успех розничных экспресс-кредитов и филиалов других банков отчасти объясняется этим тоже. В случае же с Алмазэргиэнбанком надо говорить о том, что у банка сложилась высокая деловая репутация, которая также проистекает из репутации самих заемщиков, качества клиентской базы. К примеру, во многом благодаря гармоничным отношениям с клиентами Алмазэргиэнбанк устоял и прошел все кризисы, которые случились за последние десятилетия. Это говорит о том, что между банком и клиентами есть взаимное доверие, которое достигается не за один день. Алмазэргиэнбанк работает на рынке уже 19 лет. Это большая история для российских банков. И что важно, мы продолжаем развиваться.