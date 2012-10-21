"Доверие" превысило 3 млрд рублей

Индивидуальные предприниматели, организации и собственники бизнеса могут получить кредит «Доверие» без залога, всего лишь под поручительство одного физического лица. Средняя сумма кредита постоянно растет. По сравнению с первым полугодием 2012 года в августе она выросла на 30% и составила 900 тысяч рублей. Главные достоинства программы - отсутствие залогового обеспечения, удобные сроки кредитования и короткий срок рассмотрения заявки Условия продукта позволяют предпринимателям максимально оперативно решать задачи успешного развития бизнеса.