Эксперты: Россию ждет девальвация рубля в начале 2013 года

Основной сценарий подразумевает слабый рост мировой экономики, а значит и слабый рост России, зависимой от экспорта и цен на нефть. В Фонде Рубини уверены, что ВВП в 2012 году вырастет на 3,7%. В третьем квартале этого года рост составит всего 2,7%, а в четвертом квартале – 3,2%. В 2013 году он снизится до 3,5%.