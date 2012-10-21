Эксперты: Рост ставок по вкладам в ДФО продолжится

Кредитные организации Хабаровского края (71,8%) и Сахалинской области (67,8%) более других отдают предпочтение долгосрочным вкладам. Такой же политики придерживаются и банки других субъектов ДФО, однако разрыв по срокам привлечения не такой существенный - в Приморском и Камчатском краях долгосрочные вклады составляют половину (53,3% и 50,7%) от общей суммы вкладов. Банки Амурской области, в отличие от других кредитных организаций ДФО, во втором квартале продолжали привлекать средства граждан равномерно по срокам, краткосрочные (до востребования) - 4,2% (6447,6 млн рублей), среднесрочные (сроком от 30 дней до 1 года) - 53,6% (82521,9 млн рублей) и долгосрочные депозиты (более 1 года) - 42,2% (64943 млн рублей).