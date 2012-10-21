Предполагается, что ФСК будет продан пакет обыкновенных именных акций ДРСК в количестве 910 333 199 800 штук. По итогам рыночной оценки, проведенной независимым оценщиком, цена пакета определена в размере 13 млрд рублей. Основным фактором, повлиявшим на оценку, стало введение ограничения темпа роста тарифа при запланированном прекращении действия договоров «последней мили», и как следствие, отсутствие возможности скомпенсировать выпадающие доходы.