Совет директоров ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (РАО ЭС Востока) принял решение поручить представителям РАО ЭС Востока в Совете директоров ОАО "ДЭК" голосовать "за" прекращение участия ОАО "ДЭК" в ОАО "ДРСК" (ДРСК) путем отчуждения акций ДРСК ОАО "ФСК ЕЭС" (ФСК), сообщает пресс-служба компании.
Решение было принято в рамках выполнения распоряжения Правительства РФ N 1174 от 7 июля 2011 года, согласно которому Минэнерго России и Росимуществу было поручено обеспечить интеграцию на базе ФСК сетевых активов РАО ЭС Востока.
Предполагается, что ФСК будет продан пакет обыкновенных именных акций ДРСК в количестве 910 333 199 800 штук. По итогам рыночной оценки, проведенной независимым оценщиком, цена пакета определена в размере 13 млрд рублей. Основным фактором, повлиявшим на оценку, стало введение ограничения темпа роста тарифа при запланированном прекращении действия договоров «последней мили», и как следствие, отсутствие возможности скомпенсировать выпадающие доходы.
Совет директоров определил, что полученные денежные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов холдинга.
Решение Совета директоров РАО ЭС Востока - это первый этап корпоративных процедур одобрения сделки. В дальнейшем ожидается одобрение сделки со стороны внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК».
Журнал "Дальневосточный капитал".