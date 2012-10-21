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ФСК будет продан пакет обыкновенных именных акций ДРСК в количестве 910 333 199 800 штук

21 октября 2012, 19:59
Совет директоров ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (РАО ЭС Востока) принял решение поручить представителям РАО ЭС Востока в Совете директоров ОАО "ДЭК" голосовать "за" прекращение участия ОАО "ДЭК" в ОАО "ДРСК" (ДРСК) путем отчуждения акций ДРСК ОАО "ФСК ЕЭС" (ФСК).

Совет директоров ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (РАО ЭС Востока) принял решение поручить представителям РАО ЭС Востока в Совете директоров ОАО "ДЭК" голосовать "за" прекращение участия ОАО "ДЭК" в ОАО "ДРСК" (ДРСК) путем отчуждения акций ДРСК ОАО "ФСК ЕЭС" (ФСК), сообщает пресс-служба компании.

Решение было принято в рамках выполнения распоряжения Правительства РФ N 1174 от 7 июля 2011 года, согласно которому Минэнерго России и Росимуществу было поручено обеспечить интеграцию на базе ФСК сетевых активов РАО ЭС Востока.

Предполагается, что ФСК будет продан пакет обыкновенных именных акций ДРСК в количестве 910 333 199 800 штук. По итогам рыночной оценки, проведенной независимым оценщиком, цена пакета определена в размере 13 млрд рублей. Основным фактором, повлиявшим на оценку, стало введение ограничения темпа роста тарифа при запланированном прекращении действия договоров «последней мили», и как следствие, отсутствие возможности скомпенсировать выпадающие доходы.

Совет директоров определил, что полученные денежные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов холдинга.

Решение Совета директоров РАО ЭС Востока - это первый этап корпоративных процедур одобрения сделки. В дальнейшем ожидается одобрение сделки со стороны внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК».

Журнал "Дальневосточный капитал".

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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