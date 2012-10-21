Хабаровский край: Генерация готовится к технологическому скачку

- От Комсомольска до побережья уже есть ЛЭП пропускной способностью 85 МВт. Сейчас ФСК ЕЭС строит еще одну линию, которая обеспечит дополнительную надежность энергоснабжения потребителей этого района. В отсутствие собственной генерации, даже при существующем уровне потребления энергорайона (до 90 МВт), эти линии будут постоянно в работе. Кроме того, никто не отказывается от проекта развития портовой экономической зоны в Совгавани, действующих заявок на подключение от его резидентов уже сегодня поступило на 356 МВт. Также строительство электросетей не решит вопросов теплообеспечения местного населения и предприятий. Майскую ГРЭС, выработавшую все мыслимые сроки эксплуатации, имеющую оборудование со сверхзатратной экономикой, надо закрывать. Проект РАО ЭС Востока по строительству новой ТЭЦ в Советской Гавани как нельзя кстати, и он подтвержден самыми тщательными расчетами. Наличие даже мощной электрической связи с генерацией Комсомольска не решит проблему энергоснабжения Совгавани и Ванино. А новая ТЭЦ поможет создать основу энергетической инфраструктуры города, Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла и портовой экономической зоны.