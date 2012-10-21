Хабаровский край: Новые горизонты "Русской Платины"

- Действительно, Артель «Амур» сегодня является одним из лидеров по показателям рентабельности основного бизнеса среди компаний в секторе добычи твердых полезных ископаемых в России. Стоит отметить, что, с одной стороны, этот уровень в какой-то мере поддерживался в последнее время высокими ценами на металлы платиновой группы, с конца 1990-х годов она выросла примерно в 3 раза, но в большей степени это положение обеспечено постоянным повышением операционной эффективности работы предприятия, масштабным техническим перевооружением, модернизацией и началом внедрения новых, отличных от применяемых ранее на месторождении технологий. За последние 5 лет акционеры вложили в развитие компании всю заработанную чистую прибыль. При этом, хочу отметить, что мы не применяем каких-то малоизвестных и рискованных технологий, а стараемся использовать то, что хорошо известно, например, дражный способ. У нас на месторождении Кондер он не применялся, с одной стороны, из-за ограничений в энергообеспечении, с другой - из-за сложностей перемещения на объект такого крупного оборудования, как драга. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы преодолеть эти ограничения и тем самым открыть компании дорогу для использования технологий и оборудования, которые могут оказаться более эффективными, чем традиционно применявшиеся до сих пор.