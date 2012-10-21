Хабаровский край: Новые горизонты "Русской Платины"

На мировом рынке МПГ появился солидный игрок, применяющий новые подходы к разработке известных ранее месторождений платины и платиноидов. История Группы компаний "Русская Платина" началась с того момента, когда в 2007 году ее акционеры приняли решение о приобретении ОАО "Артель старателей "Амур" (АС Амур), разрабатывающего крупнейшее в мире месторождение россыпной платины Кондер в Хабаровском крае. Но свой сегодняшний вид Группа обрела после приобретения в 2011 году Черногорской горнорудной компании (ЧГРК), владеющей лицензией на разведку, добычу и производство цветных и драгоценных металлов на Черногорском месторождении платины и попутных цветных и драгоценных металлов (никель, медь, кобальт, золото) в Красноярском крае.
Досье "ДК": Совокупные запасы Группы "Русская Платина" составляют: металлов платиновой группы и золота – более 500 тонн; никеля – более 280 000 тонн; кобальта – 13 000 тонн.
40 лет - не возраст для компании
Россыпь Кондер разрабатывается с 1984 года, а Черногорское рудное месторождение еще только-только начинает осваиваться. Поэтому, оценивая текущие достижения «Русской Платины», пока логично говорить об АС Амур как об основном добывающем активе Группы. Более 40 лет АС Амур осуществляет деятельность по разведке и освоению рудных и россыпных месторождений драгоценных металлов, строительству и эксплуатации горно-обогатительных комбинатов в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Кроме прииска «Кондер», ставшего одним из первых крупных проектов, «Амуром» в суровых климатических условиях и при почти полном отсутствии инфраструктуры в рекордные сроки построены и введены в эксплуатацию горно-обогатительные комбинаты «Юбилейный», «Рябиновый», «Тас-Юрях» и ряд других производств. За всю историю ею было добыто более 190 тонн химически чистых благородных металлов - платины и платиноидов, золота, серебра. Только на прииске «Кондер» добыто более 78 тонн МПГ, включая более 76 тонн платины.
При этом «Амур» продолжает демонстрировать высокий уровень рентабельности производства, хотя еще несколько лет назад на рынке говорили о завершении эпохи Кондера, - мол, недалек тот день, когда добыча станет нерентабельной.
Действительно, извлекать все более мелкие и тонкие крупицы металла становится с каждым годом все сложнее, и для сохранения добычи на достигнутом в последние десятилетие уровне 3,8-4,1 тонн платины в год сегодня приходится выполнять объем горных работ, в 5 раз превышающий показатели десятилетней давности. Каким образом «Амуру» в таких условиях удается удерживать высокую планку рентабельности добычи и каковы дальнейшие перспективы компании, комментирует для «ДК» вице-президент Группы компаний «Русская Платина», он же исполнительный директор ОАО «АС Амур» Сергей ГАРМАЕВ.
- Действительно, Артель «Амур» сегодня является одним из лидеров по показателям рентабельности основного бизнеса среди компаний в секторе добычи твердых полезных ископаемых в России. Стоит отметить, что, с одной стороны, этот уровень в какой-то мере поддерживался в последнее время высокими ценами на металлы платиновой группы, с конца 1990-х годов она выросла примерно в 3 раза, но в большей степени это положение обеспечено постоянным повышением операционной эффективности работы предприятия, масштабным техническим перевооружением, модернизацией и началом внедрения новых, отличных от применяемых ранее на месторождении технологий. За последние 5 лет акционеры вложили в развитие компании всю заработанную чистую прибыль. При этом, хочу отметить, что мы не применяем каких-то малоизвестных и рискованных технологий, а стараемся использовать то, что хорошо известно, например, дражный способ. У нас на месторождении Кондер он не применялся, с одной стороны, из-за ограничений в энергообеспечении, с другой - из-за сложностей перемещения на объект такого крупного оборудования, как драга. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы преодолеть эти ограничения и тем самым открыть компании дорогу для использования технологий и оборудования, которые могут оказаться более эффективными, чем традиционно применявшиеся до сих пор.
Новые подходы - новые сроки разработки
- Следует заметить, - продолжает Сергей Гармаев, - что в России дражный способ ассоциируется лишь с многочерпаковыми драгами, хотя за рубежом применяется еще около дюжины принципиально разных воплощений этого метода. Институтом MTI (Голландия), являющимся признанным мировым авторитетом в разработке дражных технологий, предварительно оценены перспективы применения дражного способа в условиях месторождения Кондер, и в результате рекомендован вариант, не имеющий пока аналогов в России. Сравнительные характеристики традиционного «сухого» способа добычи и дражного показывают, что он дает возможность концентрировать горные работы, значительно нарастить масштабы работ, существенно снизить операционные расходы, в том числе за счет значительного сокращения перемещаемых вскрышных (пустых) пород, а также - что является едва ли не самым главным для нас - вовлечь в рентабельную добычу те объемы сырья, которые ранее считались нерентабельными и шли в отвал. Учитывая определенную нестандартность предлагаемого подхода к разработке месторождения Кондер, вероятно, потребуется и в какой-то степени нестандартное, неизвестное пока нашему эксплуатационному персоналу его техническое воплощение. А с учетом того, что необходимо также провести ряд тестов, в том числе и для отладки технологии оттайки мерзлых пород, и для выбора рабочего органа драги, в целом, по нашей оценке, - говорит Сергей Гармаев, - для масштабного промышленного внедрения дражного метода «Амуру» потребуется не менее трех-четырех лет.
При этом, - продолжает он, - мы не намерены вовсе отказываться от традиционного способа разработки, он также будет применяться, учитывая сложное строение недр и разные горно-геологические условия месторождения. Наша задача - найти и совместить наиболее эффективные способы добычи, которые позволят выстроить схему наиболее оптимального освоения всех участков месторождения и разновидностей его сырья.
С учетом вновь открывшихся возможностей срок отработки Кондера уверенно продлится, как минимум, на 10-15 лет при достигнутом уровне добычи. При этом новые данные геологоразведочных работ, которые продолжаются в настоящее время, еще более повышают эту оценку.
- Мы интенсивно применяем новые подходы к организации разведки, внедряя и здесь впервые в России ранее неизвестные, хоть и надежно зарекомендовавшие себя в схожих условиях за рубежом, оборудование и технологии. В ближайшие два года на этой основе мы планируем получить окончательную оценку запасов, но уже сегодня можно говорить, что ожидаемый объем запасов, рентабельных к отработке, существенно возрастет. Таким образом, мы сможем уверенно планировать нарастающие объемы добычи на многие годы вперед, - комментирует Сергей Гармаев полученные к настоящему моменту итоги ГРР.
Впереди Черногорка
Черногорское месторождение оказалось в советское время обойденным заслуженным вниманием. После проведения в последние годы заверочного бурения и переоценки запасов, оно довольно неожиданно оказалась весьма привлекательным объектом. Показатели годового производства оцениваются в объеме около 15 т палладия, почти 6 т платины и 26 тыс. тонн цветных металлов в год, начиная с 2017 года.
Освоение Черногорского месторождения позволит «Русской Платине» осуществить стремительный рост добычи МПГ, что переведет ее в ряд крупнейших горнодобывающих компаний мира и в число мировых лидеров по производству платиноидов. Ответственность за реализацию этого проекта лежит на ООО «Черногорская ГРК», которой управляют профессионалы, имеющие опыт развития крупных и сложных проектов по освоению месторождений.
- Это рудное месторождение высокого качества с перспективами низкой себестоимости производства, - отмечает Сергей Гармаев. - Для проектирования горно-обогатительного комбината и начала строительства привлечены ведущие мировые инжиниринговые компании, консультанты и подрядчики из России, ближнего и дальнего зарубежья. Можно с уверенностью сказать: то производство, которые там проектируется, будет отвечать самым современным требованиям безопасности, экологии, организации и эффективности производственного процесса. При этом, в освоении Черногорского месторождения несомненно будет использоваться опыт АС Амур, много лет работающей в суровых климатических условиях, сопоставимых с теми условиями, в которых находится это месторождение.
Надежда ВОРОНЦОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал".