Новая линейка ПИФов в НОМОС-РЕГИОБАНКе

«Это очень хороший результат, особенно с учетом того, что компания начала свою работу год назад, - отметил генеральный директор УК НОМОС-БАНКа Юрий БЕЛОНОЩЕНКО. - Достичь такого результата помогло правильное позиционирование инвестиционного продукта - паевого инвестиционного фонда, - как инструмента стратегического инвестирования, а не инструмента для спекуляций. Данный подход позволяет предложить клиентам активы по привлекательной цене и сформировать достаточно стабильный портфель».