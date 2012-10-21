Плоттерная резка: оригинально и выгодно

Одним из важных и нужных процессов при производстве и монтаже наружной рекламы и полиграфии является плоттерная резка пленки: изготовления табличек, полноразмерных рекламных, информационных щитов, оклейки витрин, изготовление световых коробов, оклейка автомобилей. Кроме того, плоттерная резка пленки используется для термотрансфера - переноса вырезанного изображения на материал (футболки, рабочие куртки) при помощи температуры. Давайте узнаем подробнее, что это за процесс.
Плоттерная резка осуществляется на специальном станке - плоттере. Он вырезает из самоклеящейся пленки и других материалов как простые по контуру буквы, так и более сложные изображения, не затрагивая при этом бумажную основу самой пленки.
После резки удаляют лишние элементы пленки, а изображение переносят на поверхность (металл, пластик, баннер, стекло и др.) с помощью прозрачной монтажной пленки.
Надо сказать, что плоттерная резка появилась за долго до широкоформатных принтеров и активно использовалась повсеместно в рекламной индустрии всего мира. Но с появлением широкоформатной печати плоттерная резка уступила свои позиции в области больших рекламных щитов и полноцветных изображений так как изготовление такого вида продукции с использованием плоттерной резки требовало очень большие затраты времени, а в случае полноцветных изображений их невозможного изготовления на режущем плоттере.
Но несмотря на это плоттерная резка все еще востребована и на сегодняшний день. Имея свои неоспоримые преимущества, плоттерная резка пленки позволяет создавать оригинальную продукцию, которую не сделать при помощи широкоформатной печати.
Плоттерная резка позволяет сделать вывеску яркой, поскольку пленки обладают насыщенными цветами. Бывают также пленки, работающие "на просвет" и световозвращающие пленки.
Важно отметить, что от выбора материала зависит и стоимость работ. Очевидно, что цены на плоттерную резку относительно невысоки и позволяют любой компании максимально выгодно использовать рекламный бюджет.