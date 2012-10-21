Плоттерная резка: оригинально и выгодно

Надо сказать, что плоттерная резка появилась за долго до широкоформатных принтеров и активно использовалась повсеместно в рекламной индустрии всего мира. Но с появлением широкоформатной печати плоттерная резка уступила свои позиции в области больших рекламных щитов и полноцветных изображений так как изготовление такого вида продукции с использованием плоттерной резки требовало очень большие затраты времени, а в случае полноцветных изображений их невозможного изготовления на режущем плоттере.