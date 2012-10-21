Проекты лесопереработки в Хабаровском крае дадут более 2500 новых рабочих мест

Общая сумма заявленных инвестиций по приоритетным проектам составляет 32 млрд 779 млн руб., из которых на конец первого полугодия 2012 года освоено 23 млрд 18 млн руб. После реализации проектов планируется: увеличение переработки до 6 млн куб. м древесины, в числе которых более 2,5 млн куб. м низкотоварной древесины и древесных отходов; увеличение до 1 млн 250 тыс. куб. м производства пиломатериалов, в числе которых 300 тыс. куб. строганных профилированных изделий и 170 тыс. куб. м клееной пилопродукции, 300 тыс. куб. м лущеного шпона, 450 тыс. куб. м древесноволокнистых плит (MDF), 140 тыс. куб. м древесностружечных плит, 320 тыс. т. топливных гранул, 460 тыс. куб. м технологической щепы.