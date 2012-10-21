Реорганизация Дальневосточного филиала ЗАО "Райффайзенбанк" завершена

Реорганизация филиальной сети была очередным этапом в реализации плана, разработанного после юридического присоединения ОАО "Импексбанк" к ЗАО "Райффайзенбанк".
Решение о реорганизации филиальной сети было принято с целью сохранения и повышения конкурентоспособности в условиях динамично развивающегося рынка, а также для обеспечения позитивного развития в долгосрочной перспективе. Программа реорганизации региональной сети позволила банку развивать бизнес с меньшими издержками за счет централизации ряда сервисных функций на уровне региональных центров и центрального офиса.
Реорганизация - сложный и трудоемкий процесс, результатом которого стало не только формальное изменение статуса структурных подразделений, но и создание максимально эффективной операционной модели для обслуживания клиентов. Программа реорганизации филиальной сети подразумевает движение к новой операционной модели банка, стоит отметить, что это задача на перспективу, так как сопряжена с построением новых принципов работы практически всех бизнес- и сервисных подразделений банка.
Количество точек присутствия осталось тем же, что и до реорганизации. Новая сеть повысила операционную и экономическую эффективность банка в Дальневосточном регионе, сохраняя на высоком уровне качество банковских услуг.
Все операционные офисы Дальневосточного филиала ЗАО «Райффайзенбанк» в Благовещенске, Владивостоке, Магадане, Камчатке, Якутске обслуживают клиентов по привычным адресам и по прежнему графику.
«Решение о преобразовании филиалов связано с проектом модернизации региональной структуры банка. Результатом данного проекта стало увеличение эффективности структуры ЗАО «Райффайзенбанк». Для клиентов несомненными преимуществами являются значительное сокращение сроков принятия решения о выдаче кредитных продуктов, а также возможность оперативного пополнения или снятия денежных средств со счета в любом отделении банка в ДВ регионе», - отметил Алексей БЕЛОКОПЫТОВ, директор Дальневосточного филиала ЗАО «Райффайзенбанк».
Журнал "Дальневосточный капитал".