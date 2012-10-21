Реорганизация Дальневосточного филиала ЗАО "Райффайзенбанк" завершена

Реорганизация - сложный и трудоемкий процесс, результатом которого стало не только формальное изменение статуса структурных подразделений, но и создание максимально эффективной операционной модели для обслуживания клиентов. Программа реорганизации филиальной сети подразумевает движение к новой операционной модели банка, стоит отметить, что это задача на перспективу, так как сопряжена с построением новых принципов работы практически всех бизнес- и сервисных подразделений банка.