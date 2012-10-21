Сельхозриски: по новым правилам

В результате в регионах ДВФО количество застрахованных площадей не увеличилось. И более того, данные экспертов рынка говорят о том, что в первом полугодии 2012 года на Дальнем Востоке объемы собранной премии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года несколько снизились - на 41,2 млн рублей, т.е. на 1,5%. Застрахованные поля в регионах явно сократились, правда, случилось это несколько раньше. Если в 2009 году в Якутии было застраховано 28% площадей, то в этом году - около 19%, в Приморском крае тоже снижение: в 2009 году - более 20%, сейчас - 9%. В Еврейской автономной области в 2009 году было застраховано 17% площадей, а сегодня, по некоторым данным, в регионе всего 3 договора. Особенно заметны потери в Амурской области. По данным регионального минсельхоза, еще несколько лет тому назад в области страховали до 70% площадей, в последние годы - 7-9%. И нынешний год не стал исключением.