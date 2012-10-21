В Хабаровском крае для инвесторов действует особый льготный налоговый режим

С 2008 года правительством края поддержано 19 инвестиционных проектов, сумма фактически полученных льгот составила более 3 млрд рублей. В то же время налоговые поступления в краевой бюджет от реализации проектов составили около 19 млрд рублей. Проектами запланировано создание 3,5 тысяч новых рабочих мест, в том числе специальностей высокой квалификации. В числе предприятий, получивших поддержку, ОАО «Амурметалл» (модернизация металлургического производства), ООО «Ресурсы Албазино» (строительство Албазинского горно-обогатительного комбината), ООО «СП «Аркаим» (строительство современного деревообрабатывающего комплекса), Хабаровский и Комсомольский нефтеперерабатывающие заводы, осуществляющие коренную модернизацию производства нефтепродуктов, ОАО «Ургалуголь» (развитие Ургальского каменноугольного месторождения со строительством обогатительной фабрики).