В Хабаровском крае идет работа по созданию инновационного кластера авиа- и судостроения

В феврале 2012 года концепция создания инновационного территориального кластера была одобрена на заседании Координационного совета по модернизации и инновационному развитию при губернаторе Хабаровского края. В апреле 2012 года был подписан меморандум о создании кластера, избран Совет, назначена организация-координатор - АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям», одобрена программа развития.