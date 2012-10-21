В какой банк обратиться со своими накоплениями?

Говоря о доходности вкладов, нельзя не учитывать такие нюансы, как возможность пополнения, возможность частичного снятия средств и, безусловно, капитализация процентов. В Совкомбанке учли, что вкладчику могут понадобиться его деньги раньше, поэтому предоставили клиенту право выбрать срок досрочного расторжения договора - скажем, каждые три, шесть или двенадцать месяцев. И в этом случае досрочное востребование вклада не приведет к потере процентов, а позволит получить вполне определенный и ожидаемый доход. Капитализация же в свою очередь позволяет в итоге получить больший доход, чем заявленный в ставке. Объясняется все просто: при ежемесячной капитализации начисленные проценты прибавляются к сумме вклада, и в следующем месяце проценты начисляются уже на большую сумму.