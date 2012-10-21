Владимир Миклушевский: Сегодня Приморский край переживает второе рождение

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке в администрации Приморского края состоялось торжественное собрание, посвященное 74-летию со дня образования Приморского края.
В нем приняли участие губернатор Приморья, депутаты Законодательного Собрания, представители муниципальных администраций, общественных организаций, политических партий и духовенства, ветераны и почетные жители Владивостока.
С приветственным словом выступил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
"74 года назад на карте нашей страны появилась новая административно-территориальная единица – Приморский край, в котором живем мы, живут наши отцы и деды, наши дети, – сказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. – И хотя сегодня не юбилейная дата, это хорошая причина вспомнить историю Приморья, вспомнить о тех людях, которые героическим трудом создавали славу нашей с вами земли.
Полвека Приморье играло роль форпоста России на Дальнем Востоке. В те же годы, благодаря усилию многих людей, была создана современная инфраструктура края, промышленная база – основа нашей нынешней лесной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, рыбопромысловой отраслей. Сегодня Приморский край переживает второе рождение".
По словам Владимира Миклушевского, регион становится площадкой сотрудничества бизнеса России и стран АТР.
«Саммит АТЭС принес крупные инвестиции в край, мы построили мосты, новые трассы и, конечно, кампус ДВФУ на остров Русский. Только этой весной мы соединяли последние звенья моста через бухту Золотой Рог, а сегодня Владивосток уже не представишь без этого моста и нового кампуса ДВФУ. Нам нужно сохранить этот импульс развития и интерес, которые Приморью дал саммит АТЭС»- сказал Владимир Миклушевский.
Губернатор также подчеркнул большую ответственность приморцев перед всей страной как форпоста России на Дальнем Востоке и Тихоокеанском побережье.
После вступительного слова, губернатор торжественно вручил специальные награды. Медаль Ордена за заслуги перед отечеством второй степени получил Сергей Дунаев - инженер-гидролог ледокола «Адмирал Макаров», Медаль Ордена «Родительская слава» вручили Анатолию и Елене Сидоренко - плотнику Уссурийской дистанции гражданских сооружений ДВЖД и воспитателю Детского центра развития ребенка посёлка Сибирцево Черниговского района.
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» было присвоено Геннадию Ким, учителю физической культуры МОУ СОШ №5 посёлка Краснореченский Дальнегорского городского округа. Благодарность Президента Российской Федерации также нашла своих героев: работники Дальневосточного морского пароходства Владимир Котловкин - старший электромеханик ледокола «Адмирал Макаров», Виктор Кудрин старший моторист, газо-электросварщик ледокола «Адмирал Макаров» и Вячеслав Макаровский - моторист, старший электрик ледокола «Адмирал Макаров» получили и грамоты.
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков также поздравил всех собравшихся с праздником родного края и выразил убеждение, что «Приморье – это край сильных, энергичных людей, которые могут здесь себя найти и реализовать».
Праздничный вечер завершился концертом Тихоокеанского симфонического оркестра, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.