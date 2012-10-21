Владимир Миклушевский: Сегодня Приморский край переживает второе рождение

«Саммит АТЭС принес крупные инвестиции в край, мы построили мосты, новые трассы и, конечно, кампус ДВФУ на остров Русский. Только этой весной мы соединяли последние звенья моста через бухту Золотой Рог, а сегодня Владивосток уже не представишь без этого моста и нового кампуса ДВФУ. Нам нужно сохранить этот импульс развития и интерес, которые Приморью дал саммит АТЭС»- сказал Владимир Миклушевский.