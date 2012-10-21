Во Владивостоке обсудят вопрос "Ходоки в ХХI веке: атавизм или способ прикоснуться к власти?»

"Я вот просто такой человек, - сообщил Сергей Сергеевич Перминов. – Мне захотелось поздравить президента, и я пошёл. Кто-то говорит, мол, дурак старый, что хотел что-то получить, выслужиться. Владимир Владимирович нравится мне как руководитель и как человек, по дороге я встретил много людей, которые его поддерживают. Мне хотелось рассказать об этом, передать поздравления, и хорошо, что это получилось. Большего мне и не надо".