Во Владивостоке по новой набережной первым прогулялся кот Апполон

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке появилась еще одна морская набережная. Ее длина - 2,5 километра. 18 октября она была "преподнесена" в дар городу застройщиком нового большого жилого района "Патрокл" - ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России".
Заместитель начальника этой компании Евгений ДЕЩЕНКО во время торжественного открытия объекта отметил, что новая набережная - это новое место отдыха для всех горожан.
Эта набережная прошла по верхним отметкам берега вдоль бухты Патрокл, повторяя ее форму, и "лежит" буквально "у ног" таунхаусов 1-й очереди новой жилой зоны.
Прежде всего, это дорожки, мощенные гранитом, видовая площадка, зеленые газоны с декоративным кустарником, скамейки, с которых можно любоваться владивостокским морским рейдом, опоры освещения с "космическими" тарелками плафонов. "Держит" набережную ограждение из нержавейки и тонких металлических тросов в чем-то напоминающее "палубное". Можно отметить, что при устройстве набережной природные откосы бухты практически не изменились. А какое развитие она получит в дальнейшем - это уже зависит от города и нас - горожан.
Строительство набережной - это в какой-то степени дань "Дальспецстроя" своей идее - "созданию нового стандарта жизни" во Владивостоке. Она существенно повышает привлекательность жилья, которое находится рядом, и которое еще будет строиться здесь в дальнейшем.
Прибрежная зона в "новом оформлении" становится визитной карточкой района. Причем уже на следующий год намечено расширение пляжной полосы, обустройство в еще одну зону отдыха для горожан озера и его побережья на въезде в район новой малоэтажной элитной застройки. В будущем город сможет совершенствовать все это так, как захочется горожанам.
Хорошие зоны отдыха, рекреация - это на сегодня одна из "изюминок" проекта "Патрокл". Естественно, этим создается комфортная, гуманная среда, которая должна стать приятной для времяпрепровождения - погулять, пообщаться, посозерцать природу и новые городские картины. Ну, и, конечно, - жить здесь!
Микрорайон в районе бухты Патрокл будет уникальным. На этой территории планируется построить 420 тыс. квадратных метров жилья примерно для 25 тысяч человек. При этом предусмотрены все объекты обслуживающей инженерной инфраструктуры и социального назначения. В следующем году будет начато строительство первого из четырех детских садов - в районе "Восточный" микрорайона "Патрокл". Года через полтора он должен быть введен, и это тоже значительно повысит привлекательность района.
Ну а первым прогуляться по открытой набережной было предложено большому пушистому белому коту Апполону. И, хотя он был заметно ленив и смущен, но все-таки сделал свое доброе дело. В общем, можно сказать, что после этого и прочим горожанам здесь можно будет гулять не хуже Апполона.
Виктор КУДИНОВ.
Фото Владимира КОБЗАРЯ.