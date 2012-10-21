Во Владивостоке по новой набережной первым прогулялся кот Апполон

Микрорайон в районе бухты Патрокл будет уникальным. На этой территории планируется построить 420 тыс. квадратных метров жилья примерно для 25 тысяч человек. При этом предусмотрены все объекты обслуживающей инженерной инфраструктуры и социального назначения. В следующем году будет начато строительство первого из четырех детских садов - в районе "Восточный" микрорайона "Патрокл". Года через полтора он должен быть введен, и это тоже значительно повысит привлекательность района.