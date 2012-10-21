ВТБ за новые дороги на территории Хабаровского края

«Мы видим в регионе большой потенциал и стремление региональной власти к реализации передовых проектов, в первую очередь в области инфраструктуры. Возможности и опыт группы ВТБ в этой области может быть полезен для региона», - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ.