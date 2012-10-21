ВТБ за новые дороги на территории Хабаровского края

ХАБАРОВСК. Банк ВТБ и правительство Хабаровского края заключили соглашение о сотрудничестве в рамках развития транспортной, инженерной и иной инфраструктуры и реализации проектов на основе государственно-частного партнерства на территории Хабаровского края, сообщает пресс-служба филиала ВТБ в г. Хабаровске.
На встрече губернатору Хабаровского края Вячеславу ШПОРТУ был представлен опыт ВТБ в реализации проектов частно-государственного партнерства (аэропорт Пулково, Западный скоростной диаметр). Было отмечено, что данный опыт может быть применен в Хабаровском крае. В частности, ВТБ рассматривает возможность участия в строительстве автодороги "Восточный обход города Хабаровска".
По информации правительства Хабаровского края, предварительная стоимость дороги порядка 16 млрд рублей. Финансирование планируется по принципу государственно-частного партнерства: 20-25% из регионального и федерального бюджетов, остальные средства будут привлечены от частных инвесторов.
«Мы видим в регионе большой потенциал и стремление региональной власти к реализации передовых проектов, в первую очередь в области инфраструктуры. Возможности и опыт группы ВТБ в этой области может быть полезен для региона», - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ.
По сообщениям пресс-служб.