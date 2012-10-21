Вячеслав ШПОРТ, губернатор, председатель правительства Хабаровского края: Экономика выходит на устойчивый рост

- Крайне актуальна, и в крае началась, действительно, большая работа по техническому перевооружению предприятий машиностроения. Ведь административным путем, с помощью первых лиц государства, можно притянуть заказчика на завод, сохранив его на плаву, лишь один раз. А дальше надо выплывать самим, бороться за подряды в конкурентной среде, где с устаревшей техникой и технологиями делать вообще нечего. Я специально вошел в совет директоров АСЗ, чтобы влиять на формирование программ развития. Лично настоял на разработке проекта технического перевооружения предприятия, который сегодня уже утвержден и вошел в государственную программу. Аналогичные программы существуют на ХСЗ, на КнААПО, и они реализуются с государственным участием. Никто бы не доверил КнААПО строительство комплекса пятого поколения и производство «Суперджета», если объединение не обладало бы цифровыми технологиями, самым современным оборудованием и высококвалифицированными кадрами, которые и обеспечивают последовательную модернизацию предприятия.