Вячеслав ШПОРТ, губернатор, председатель правительства Хабаровского края: Экономика выходит на устойчивый рост

Хабаровский край среди дальневосточных субъектов Федерации имеет самую диверсифицированную структуру экономики. Это несомненный плюс, к такому положению стремятся территории, где жизнь определяется одной или двумя доминирующими отраслями.
Но есть и минусы. Значительную долю в экономике Хабаровского края занимает машиностроительный комплекс - самая тяжелая сфера, которая, в отличие от добычи ресурсов, многие годы копила проблемы - неплатежей, в том числе и со стороны государства за оборонные заказы, износа оборудования - никакие рынки не примут устаревший товар, произведенный с использованием старых технологий и т.д. Гигантские предприятия, созданные в крае по логике оборонной безопасности страны, и сегодня работают в половину своих производственных мощностей.
- Вячеслав Иванович, вы приняли руководство регионом в самый разгар мирового экономического кризиса. За счет чего удалось эффективно сработать в сложный период?
- Основные проблемы были сконцентрированы в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), предприятия которого составляют основу краевой экономики. Ее положение в кризис осложнялось миллиардными долгами по государственному оборонному заказу, приведшими к задержкам заработной платы и росту социального напряжения. К слову, в это же время обанкротилось «Дальавиа» - на улице оказались более 3 тысяч человек, которым были должны около 250 млн рублей. На грани остановки оказался «Амурметалл». Это стало основным вызовом первых дней и месяцев работы на посту губернатора.
Поскольку все предприятия (ОПК) - федеральные, мы вышли на уровень федеральных властей с разъяснением сложившейся ситуации, добивались решения вопросов оплаты выполненных работ и формирования перспективной загрузки. Уже 11 мая 2009 года, практически через неделю после церемонии моего официального вступления в должность, во время приезда в Комсомольск-на-Амуре Владимира Владимировича ПУТИНА были сделаны важнейшие шаги, позволившие сохранить нашу промышленность. Тогда решения о выплате оборонных долгов, загрузке КнААПО и Амурского судостроительного завода были приняты лично главой правительства РФ. В этот же приезд было выдано распоряжение об участии Внешэкономбанка (ВЭБ) в стабилизации финансовой ситуации на «Амурметалле».
Впрочем, выделение средств еще не гарантировало их получение заводчанами. К этому времени накопились долги по налогам, перед кредиторами, транспортниками и энергетиками. Пришлось немало поработать, чтобы достичь компромисса с налоговыми службами и банками. Кроме того, в рамках своей компетенции, мы приняли ряд мер, снижающих тарифную и налоговую нагрузку для оказавшихся в сложном положении ключевых предприятий.
Тем же «Амурметаллом» приходилось постоянно заниматься и после распоряжения премьер-министра. Каждый транш из 5,3 млрд рублей проталкивали «вручную». О каждом выделении средств я лично вел переговоры с руководителем Внешэкономбанка.
Активно начали работать по загрузке предприятий военными и гражданскими заказами. Подряд были подписаны несколько крупных контрактов для КнААПО. Завод получил государственное задание на разработку истребителя пятого поколения, усилил свои позиции в гражданском авиастроении. Пришлось организовывать целый ряд совещаний и переговоров с военными и гражданскими структурами по поводу заказов для Амурского судостроительного завода (АСЗ). Доделали атомную подводную лодку «Нерпа». На ее достройку не хватало почти 2 млрд рублей, которые нигде не были прописаны. Мы доказывали необходимость оплаты этих работ в течение нескольких месяцев, и в конце года завод получил недостающие средства. На Хабаровском судостроительном заводе (ХСЗ) также был лишь один небольшой заказ, который к тому же слабо финансировался. Пришлось принимать неординарные решения по активизации заказчиков, по созданию портфеля контрактов для обеспечения нормальной деятельности предприятия.
Признаюсь, ситуация в этой отрасли пока далека от идеальной, понимаю, что наряду с вопросами стратегического развития края еще не один год придется оперативно решать проблемы ОПК.
- В 2009 году правительству края приходилось брать кредиты в коммерческих банках, чтобы выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы. В это же время развалилось «Дальавиа», о котором вы упомянули. Как справлялись с чужими долгами?
- Без всяких преувеличений, проблема « Дальавиа» сидела во мне самой болезненной занозой, нужно было найти способы помочь людям получить их деньги и трудоустроить оказавшихся без работы специалистов. Кому продать имущество, как это сделать выгоднее? Сработали нестандартные, ранее нигде не применявшиеся схемы, и мы в конечном итоге решили этот казавшийся не решаемым вопрос.
Всего долгов перед работниками в крае к тому времени накопилось более 700 млн рублей. Сегодня задолженность находится на уровне 40 млн рублей, это долги в основном обанкротившихся компаний.
- Что происходило с экономикой, когда кризис стал ослабевать?
- Уже в 2010 году мы получили неплохие результаты по итогам года, без проблем рассчитались с кредитами и остались с прибавкой к доходной части бюджета, который мы несколько раз пересматривали в течение года. В начале 2011 года дно кризиса было пройдено и регион вышел на тренды устойчивого роста почти по всем отраслям.
Сегодня мы уже и сами можем формировать заказы для местных машиностроительных предприятий. В частности, на Хабаровском судостроительном заводе сейчас строятся три речных судна, необходимых для поддержания пассажирского судоходства на Амуре. Прорабатывается вопрос заказа еще нескольких судов. Кстати, ситуация с мировым кризисом еще раз всех заставила задуматься над необходимостью развития внутреннего рынка. Нельзя полностью зависеть от мировой конъюнктуры, надо создавать спрос на сырье, продукцию промышленных предприятий и внутри своей страны.
В кризисный год мы сократили средства, выделяемые на дорожное строительство, но потом начали активно наращивать инвестиции в дорожную инфраструктуру, особенно в завершение строительства трассы Лидога - Ванино. Это, кроме перспективного эффекта роста экономики за счет новых транспортных возможностей, дает еще и мгновенную отдачу от предприятий строительного комплекса и их смежников, получающих загрузку своих мощностей. Таким же локомотивом стало жилищное строительство, объемы которого в течение всех последних лет поддерживаются на весьма высоком уровне. Как только в 2011 году экономика начала подниматься и в бюджете появились дополнительные средства, была принята программа строительства детских дошкольных учреждений, что, с одной стороны, решает острую социальную проблему - уже в 2013 году напряженность с местами в детсадах будет снята, а с другой, дает дополнительную загрузку строительному комплексу.
- С первых дней губернаторства вы сделали акцент на необходимости безотлагательной модернизации производства. На ваш взгляд, это первостепенная задача, почему она так актуальна?
- Крайне актуальна, и в крае началась, действительно, большая работа по техническому перевооружению предприятий машиностроения. Ведь административным путем, с помощью первых лиц государства, можно притянуть заказчика на завод, сохранив его на плаву, лишь один раз. А дальше надо выплывать самим, бороться за подряды в конкурентной среде, где с устаревшей техникой и технологиями делать вообще нечего. Я специально вошел в совет директоров АСЗ, чтобы влиять на формирование программ развития. Лично настоял на разработке проекта технического перевооружения предприятия, который сегодня уже утвержден и вошел в государственную программу. Аналогичные программы существуют на ХСЗ, на КнААПО, и они реализуются с государственным участием. Никто бы не доверил КнААПО строительство комплекса пятого поколения и производство «Суперджета», если объединение не обладало бы цифровыми технологиями, самым современным оборудованием и высококвалифицированными кадрами, которые и обеспечивают последовательную модернизацию предприятия.
Амурский кабельный завод, испытывающий в настоящий момент трудности, не прекращает техническое совершенствование и только благодаря этому продолжает получать заказы. Сейчас на заводе работают над созданием новейших образцов продукции, в том числе для авиастроения, на нужды которого раньше и не ориентировались. «Дальэнергомаш» становится на ноги благодаря внедрению новых технологий. Здесь создают нанопокрытие на лопатки турбин, что в разы увеличивает сроки их эксплуатации. Это существенно повышает востребованность продукции, увеличивает рентабельность производства. В крае отобрано три проекта, которые готово инвестировать РОСНАНО.
На переработку с помощью современных технологий направлены усилия ведущих лесопромышленных предприятий края. Потому что кругляк сегодня уже не берут в прежних объемах, а готовую продукцию, соответствующую новейшим требованиям качества, всегда будут покупать. Кроме того, у готового товара другая цена, другая норма прибыли, другие покупатели. У нас такие проекты реализуются в Ванино, в Амурске, в Комсомольском районе, Солнечном районе, в поселке Хор. Край при этом не является сторонним наблюдателем. Мы выдаем гарантии под кредиты, предоставляем инвестиционные льготы, способствуем разрешению административных вопросов, ведем постоянное наблюдение за ходом реализации проектов, при необходимости вмешиваясь для оказания оперативной поддержки. Лично Владимир Путин по моему обращению подписал поручение в адрес ВЭБа, чтобы наше предложение о финансировании предприятия «Аркаим» было рассмотрено.
- Вы несколько раз упомянули о личном участии Владимира Путина в помощи краевым предприятиям. Как с ним работается?
- С ним очень конструктивно работать. Когда речь заходит о важных предприятиях, об интересах их работников, он мгновенно вникает в суть вопроса и быстро принимает необходимые решения. Но мы с мелочами к президенту не идем. Он - последняя инстанция, к которой обращаемся в особых случаях, исчерпав другие методы решения вопроса.
- Вами было принято решение о значительном увеличении поддержки предпринимательского сектора. Насколько оправдались такие траты?
- Осматривая в кризис возможности роста, перспективы борьбы с возникшей безработицей, которая только в регистрируемом виде выросла до 4,5%, мы нашли слабо задействованным потенциал малого и среднего бизнеса. Особенно напряженно было в районах, где безработица достигала и 14%, а бизнес находился в зачаточном состоянии. Мы взялись за создание условий для роста предпринимательства, начали формировать инфраструктуру поддержки, предлагать работающие механизмы помощи начинающим. Несмотря на сложности с пополнением бюджета, объемы прямой и косвенной поддержки малых и средних предприятий выросли в разы и продолжают наращиваться.
Доля малого и среднего бизнеса в налоговых доходах регионального бюджета достигла 17%. При этом и сама доходная часть увеличилась. А в бюджетах многих поселений и некоторых районов предпринимательство стало основным источником собственных доходов. Кстати, нам удалось вовлечь в работу по созданию условий для развития предпринимательского сектора все районы - они теперь также имеют программы, предполагающие финансирование из местного бюджета и софинансирование из краевого. Ежегодно малые и средние предприятия создают более 2 тыс. рабочих мест. И в том, что к сегодняшнему дню безработица в регионе опустилась ниже 2%, большая заслуга малого бизнеса.
Пока основные предпринимательские силы у нас сосредоточены в торговле и бытовом обслуживании населения. Но, давая возможность формироваться этому классу, мы уже начинаем ставить перед ним более сложные задачи, стараясь вовлечь его в сферу промышленного производства. Например, в строительстве самолета «Суперджет» принимают участие более 30 компаний из 11 стран мира, часть из которых - малые предприятия. Сегодня мы ведем речь о перспективах передачи части работ нашим компаниям. Те же процессы намечаются в судостроении.
Для активизации этого взаимодействия, для организации эффективной внутрирегиональной кооперации между компаниями разных размеров и видов бизнеса, для массового вовлечения в процесс производства научных открытий мы создаем авиа-судостроительный кластер, в рамках которого намечается строительство технопарка в Хабаровске. Уже более 90 предприятий, в числе которых представители зарубежных стран, выразили желание стать его резидентами. Мы надеемся, что итогом деятельности кластера станет не только преображение традиционной продукции, но и появление инновационных продуктов, создающих другую, постиндустриальную экономику. Кроме того, продажа интеллектуальных разработок может приносить не меньший доход, чем непосредственно производство. Это - будущее краевой промышленности, которая должна соединить в себе достижения науки, возможности большого производства с гибкостью и инициативностью предпринимательства и отвоевать свое место в глобальной экономике.
- Принятие решения - это всегда выбор. Как он происходит у вас?
- Выбор всегда делается в пользу главного. Я, например, рассматриваю вопрос, прежде всего, с точки зрения улучшения благосостояния населения. При этом, чем больше принимаемое решение влияет на положение людей, тем больше вопрос требует общественного обсуждения, публичного рассмотрения всех плюсов и минусов. Только в таком режиме можно сделать по-настоящему выверенные стратегические шаги. Бывают и ситуации, которые, напротив, требуют скорейшего единоличного принятия ответственности - в этом случае все зависит от уровня личной подготовки. А в целом, принятие решений - это кропотливая ежечасная работа по поиску компромиссов.
- Многие создаваемые и реализуемые сейчас в крае программы развития дадут реальный эффект только через несколько лет. А губернаторская должность снова стала выборной в России. Люди же, не увидев сиюминутного результата, могут и не проголосовать…
- Нельзя работать для того, чтобы получить какую-то должность. Надо трудиться ради дела. Меня так учили на производстве. Всегда надо думать не только о настоящем, но и о будущем. Самолет ведь создается с расчетными характеристиками, которые будут востребованы и через 25 лет. Такой же подход у меня и к экономическому развитию Хабаровского края. Заботясь о настоящем, надо решать и долгосрочные задачи, способные обеспечить длительный рост, устойчивое благополучие на многие годы. При этом необходимо честно и прямо объясняться с людьми - тогда поддержка будет.
- Патриарх Кирилл как-то сказал: «Есть должности, на которых служба заканчивается и начинается служение». Вы считаете, губернаторство из их числа?
- Будучи губернатором, невозможно начать и закончить работу в определенные часы. Только ставя интересы людей выше личных, подчиняя себя решению вопросов развития территории, можно принимать правильные решения и быть настоящим главой региона. Я отвечаю за все, что происходит в крае. Потому, дома я нахожусь или выдался тот редкий случай, когда вырвался на рыбалку, - все равно остаюсь в работе, не только переосмысливая десятки проектов, но и обязательно держа под рукой пару включенных телефонов, которые в любой момент могут зазвонить, заставив забыть про личные дела. Так что просто госслужбой мою работу не назовешь. Это жизнь.
Модернизация краевой промышленности
КнААПО
В ОАО «КнААПО» разработана и финансируется программа технического перевооружения предприятия. За период 2007- 2011гг. освоено более 700 млн рублей, перечисленных из федерального бюджета. Общий объем финансирования модернизации до 2015 года должен превысить 5 млрд рублей. В 2012 году на развитие производства предприятием запланирован объем инвестиций свыше 1 млрд рублей.
ОАО «КнААПО» реализует несколько Lean-проектов производственной системы «Сухой» с целью повышения производительности, снижения материалоемкости, сокращения циклов сборки и достижения заданного такта выпуска изделий. Успешно осуществляются мероприятия по повышению энергоэффективности производства, сохранению и развитию кадрового потенциала предприятия.
В целях стимулирования продаж, создания глобальной сети сервисного обслуживания самолетов SSJ-100 в аэропорту Хабаровск-Новый ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» создает производство предпродажного и послепродажного обслуживания.
Проект ОАО «КнААПО» «Организация производства металлорежущего инструмента из твердых сплавов с нанопокрытием» (объем финансирования около 2 млрд рублей) отобран ОАО «РОСНАНО» для совместной реализации.
ХСЗ
В 2012 году на ОАО «Хабаровский судостроительный завод» продолжается строительство двух морских буксиров по заказу ЗАО «Роснефтефлот». При содействии правительства края предприятием заключены договоры на строительство 3 пассажирских судов для ОАО «Хабаровскводтранс», строительство одного из которых ведется с октября 2011 года.
Проект по техническому перевооружению корпусообрабатывающего производства и модернизации судоспусковых устройств ХСЗ на грузоподъемность до 2000 тонн включен в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2013 годы и на период до 2020 года». Всего программой предусмотрено выделение на проект 1 259,1 млн рублей из федерального бюджета, в т.ч. в 2012 году - 170 млн рублей.
АСЗ
ОАО «Амурский судостроительный завод» выполняет контракты по заказам Минтранса России и ООО «Газфлот». Здесь реализуется план модернизации производства и закупки первоочередного оборудования на сумму 581,3 млн рублей, в том числе за счет средств от льготы, предоставленной правительством края по налогу на имущество, составившей во втором полугодии 2011 года 94,8 млн рублей, в первом полугодии 2012 года - 85 млн рублей.
Дальнейшие мероприятия по модернизации ОАО «АСЗ» связаны с ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2013 годы и на период до 2020 года», предусматривающей 6,3 млрд рублей на проект «Реконструкция производств и техническое перевооружение производственных мощностей ОАО «АСЗ» (в том числе проектно-изыскательские работы)». Реализация проекта начнется в 2013 году.
Амуркабель
Осуществление ОАО «Амурский кабельный завод» масштабной модернизации позволяет предприятию выпускать более 8000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции, отвечающей требованиям международной системы электробезопасности. При участии ОАО «ВНИИКП» и Морского Регистра предприятием проведена разработка огнестойких судовых кабелей нового поколения, заменяющих всю номенклатуру существующих сегодня судовых кабелей.
Дальэнергомаш
ОАО «Дальэнергомаш» ведет разработку новых моделей газоперекачивающих агрегатов, изготавливает модернизированные турбины высокого давления, предназначенные для химической промышленности.
В июне 2011 года ОАО «Дальэнергомаш» завершило изготовление модернизированной турбины высокого давления агрегата ГТТ - 12 по заказу ОАО «Акрон», г. Великий Новгород, являющегося одним из мировых лидеров по производству минеральных удобрений. В настоящее время предприятием изготавливается крупногабаритное и сложное оборудование - с длительным циклом производства. В незавершенном производстве находятся 3 нагнетателя, 1 компрессор, а на осень планируется сдача газотурбинной установки для госконцерна «Туркменхимия» на сумму более $8,5 млн.
Проект ОАО «Дальэнергомаш» «Организация производства турбинных лопаток из высоколегированных сталей и сплавов с применением технологий гибридных наноструктурированных покрытий» (объем финансирования - 1,3 млрд рублей) отобран ОАО «РОСНАНО» для совместной реализации.
Дальхимфарм
Ведущее предприятие в химическом производстве края ОАО «Дальхимфарм» с 2002 года ведет модернизацию и техническое перевооружение производства за счет собственных средств. До 2014 года на заводе планируется полностью произвести замену оборудования. Инвестиции в проект оцениваются в 540 млн рублей. Сегодня стадия выполнения проекта составляет более 75%.
Александр ЗУБОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал".