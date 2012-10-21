ЖКХ: Платить за капремонт – полностью ли, частично ли – всем все равно придется

Другой болезненной темой является деприватизация. Галина Хованская авторитетно подтвердила, что "к приватизации сейчас относятся очень серьезно". Давно миновали все эйфории, связанные с возможностью каждому стать частным собственником, хотя бы и своей бетонной "двушки". Все или почти все уже поняли: новое российское капиталистическое государство "наплодило нищих собственников" — и уж если эти слова говорит Галина Хованская, то это не в осуждение людям. Просто жизнь такова, какова она есть, и с капиталистическими утопиями она так же мало считается, как с коммунистическими. Многие из наших (как и любых других) граждан не в состоянии нести бремя собственника и целиком платить за все услуги, а тем более еще и за капремонт, а тем паче еще и налог на недвижимость – кстати, по сведениям Хованской, его введут с 2015 года.