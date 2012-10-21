ЖКХ: Платить за капремонт – полностью ли, частично ли – всем все равно придется

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября, ZRPRESS. В жилищной сфере у граждан есть основания для сдержанного оптимизма. Об этом поведал журналистам один из максимально сведущих в жилищном деле экспертов — председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Суть дела проста: в нынешнюю парламентскую сессию готовятся к рассмотрению очередные поправки в Жилищный кодекс РФ, касающиеся нескольких важных аспектов. Это капитальный ремонт, деприватизация квартир, а также некоммерческое жилье, и еще немало остального. Так вот, как считает Хованская, к счастью, имеются хорошие шансы принять справедливые поправки, которые все-таки сделают лежащее на жильцах бремя обоснованным и удобоносимым.
Как напомнила парламентарий, в знаменитом федеральном законе о приватизации жилищного фонда 1991 года записана обязанность бывшего наймодателя производить капремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта. "Бывшим наймодателем" в РФ является государство – муниципалитетов, как таковых, на момент принятия этого закона еще не было. Хованская рассказала, что в парламенте уже не раз предпринимались попытки отменить это, досадное для многих радетелей о государственной казне, положение. К счастью, на сторону жильцов встал Конституционный суд РФ. Теперь, по словам депутата, взят курс на минимизацию государственных расходов – например, предлагают ремонтировать только "дома 1-го срока", которые стоят без ремонта по 30-40 лет.
Так что платить за капремонт – полностью ли, частично ли – очень многим из нас все равно придется. Тут еще далеко не все ясно. В частности, в парламенте и вокруг него превалировала идея заставить всех жителей сдавать деньги на капремонт "в общий котел" для целого населенного пункта, из которого муниципалитет распределял бы средства на ремонт различных домов. "Представляете, какой аппетитный был бы московский котел на всю столицу", — заметила Хованская.
И вот тут, по словам депутата, Дмитрий Медведев высказал иную точку зрения, заключающуюся в том, что жильцы должны ремонтировать свой дом, а не чужой. Теперь есть надежда закрепить эти нормы законодательно. Появилась "нормальная версия" поправки, предоставляющая жильцам право самим принимать решение о накоплении денег на капремонт.
Проблем все равно будет море. Хованская предупредила, что отчисления на капремонт будут вполне ощутимы: примерно, это будет означать удвоение платы за жилищные услуги – содержание и текущий ремонт дома. А у нас и теперь многие малоимущие жильцы получают жилищную субсидию. Опять-таки, есть шансы внести в субсидию и капремонт, хотя сопротивление этому достаточно сильное. Но и это не решает всех проблем. Как, например, сохранить накопленные денежные средства в условиях российской инфляции и ненадежной банковской системы – если процесс накопления займет, этак 25 лет, до очередного капремонта? По мнению Хованской, это вообще малореально.
Выход же депутат Хованская видит в том, чтобы государство давало объединениям жильцов долгосрочные и по возможности льготные кредиты на капремонт. Оказывается, первый позитивный опыт уже есть: в Ростовской области. "Начали выдавать кредиты под 7% годовых – и народ пошел", — подтвердила Хованская.
Другой болезненной темой является деприватизация. Галина Хованская авторитетно подтвердила, что "к приватизации сейчас относятся очень серьезно". Давно миновали все эйфории, связанные с возможностью каждому стать частным собственником, хотя бы и своей бетонной "двушки". Все или почти все уже поняли: новое российское капиталистическое государство "наплодило нищих собственников" — и уж если эти слова говорит Галина Хованская, то это не в осуждение людям. Просто жизнь такова, какова она есть, и с капиталистическими утопиями она так же мало считается, как с коммунистическими. Многие из наших (как и любых других) граждан не в состоянии нести бремя собственника и целиком платить за все услуги, а тем более еще и за капремонт, а тем паче еще и налог на недвижимость – кстати, по сведениям Хованской, его введут с 2015 года.
Так что "интерес к деприватизации налицо". И проявляют его обычно те, кто, во-первых, беден – и, во-вторых, одинок и не имеет благодарных наследников, готовых о нем позаботиться. Он просто хочет из собственника снова стать социальным нанимателем и платить самый минимум, а квартиру оставить муниципалитету. Такое право есть – но оно прописано в том же законе, что и само право на бесплатную приватизацию, и срок действия этого закона истекает 1 марта 2013 года. Хованская уже не раз выражала сомнения в необходимости ставить временные пределы приватизации – те соображения, что "все, кто хотел, уж за 20-то лет точно приватизировали", ее не убеждают. Жизнь слишком многообразна. Но право на деприватизацию надо сделать постоянным: этот "ручеек" никакой дезорганизации в жилищную политику не внесет.
Третий важнейший пункт: в Росссии, наконец, после долгих проволочек, может появиться некоммерческое жилье – для начала, хотя бы законодательная база для его строительства.
В "некоммерческом жилье", где можно жить, оплачивая расходы на его содержание и постепенно, за годы, окупая строительство, нуждается огромный процент российских граждан. Хованская напомнила, что речь идет практически обо всем нашем "среднем классе", который не в состоянии просто купить квартиру на свободном рынке, но и не может претендовать на социальное жилье, не будучи по закону малоимущим. Сегодня молодые семьи среднего достатка практически лишены возможности приобрести свое жилье, что никак не способствует рождению детей.
Между тем, как заметила депутат Хованская, соответствующие поправки в Жилищный кодекс, вводящие понятие некоммерческого жилья, были ею разработаны и внесены еще в 2005 году, но их "затормозили" на 4 года, а потом и вовсе отклонили. Теперь, по мнению Хованской, все же можно будет принять такой закон.
Для реального появления некоммерческих жилых домов нужна очень серьезная правовая база и определенная государственная поддержка. Как отметила Хованская, такой дом окупается за длительный срок, в районе 10 лет, но зато "это стабильный бизнес, который всегда будет нужен". Застройщику, который увлечется этим бизнесом, было бы правильно бесплатно выделять земельный участок и давать налоговые льготы, считает Хованская. Хозяином же некоммерческого дома мог бы стать вначале муниципалитет, потом – возможно, некоммерческая организация. Квартирная плата в некоммерческом доме, по имеющимся расчетам, могла бы составлять в районе 5 — 7 — 10 тыс. рублей в месяц. В Москве – естественно, ближе к 10, чем к 5 тыс., но в столице и выигрыш от этого по сравнению со сверхдорогим столичным рынком будет наиболее ощутим.
Касаясь некоторых других аспектов, Галина Хованская высказалась против того, чтобы все ТСЖ и ЖСК в обязательном порядке загонять в саморегулирующиеся организации (СРО) – такая идея тоже популярна во власти. Как напомнила депутат, СРО предназначены для тех сфер, где нет государственного контроля, а наше государство как раз всячески подчеркивает усиление своего контроля за сферой управления домами. Получается уже неразумный сверхконтроль, который наша страна много раз на себе испытала.
И еще реплика по поводу намерения власти ввести "социальные нормы потребления" жилищно-коммунальных услуг. Галина Хованская предупредила, что если нормы электроэнергии (а именно о них в первую голову идет речь, коль скоро электросчетчики есть у всех) будут установлены на уровне 45-50 киловатт-часов на человека в месяц, как это сейчас планируется – придется переплачивать. Уложиться будет трудно, и особенно пострадают те, кто постоянно сидит дома и жжет электричество. То есть, по логике вещей, пенсионеры, инвалиды, женщины с маленькими детьми… Если, опять-таки, не удастся, эти намерения подкорректировать. Борьба продолжается.
Леонид Смирнов, Rosbalt.ru.