"Большая тройка" сотовых операторов: все больше общего

- Дмитрий, в прошлом году операторы «большой тройки» обеспечили мобильной связью федеральную трассу «Амур». Это был первый масштабный совместный проект сотовых операторов. Сегодня «большая тройка» уже совместно с ОАО «Ростелеком» реализует проект по строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Сахалин - Магадан - Камчатка. Как подобные проекты отражаются на эффективности бизнеса операторов и на конкуренции между ними?
Строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке - процесс трудоемкий и дорогостоящий. Совместные проекты позволяют операторам строить втрое дешевле и быстрее, а значит, активнее привлекать новых абонентов, которые, в свою очередь, получают большее покрытие сети, рост скоростей, лучшее качество связи и более низкие цены.
Что касается конкуренции, то здесь трудно ответить однозначно. С одной стороны, в какой-то момент жесткая борьба между операторами, когда каждый был сам за себя, исчерпала себя. Акционеры компаний «большой тройки» стали уделять больше внимания эффективности бизнеса. Поэтому сегодня наши отношения эволюционируют, мы начинаем договариваться, чтобы выгодно было всем.
С другой стороны, совместные проекты обостряют соперничество. Если раньше мы могли построить свою башню или протянуть ВОЛС в каком-то населенном пункте, чтобы стать в нем единственным оператором, то при совместном строительстве связь появляется сразу у всех участников проекта. Можно сказать, что соперничество из поля «кто больше потратит денег независимо от результата» переходит в поле «как удовлетворить клиентов и вести эффективный бизнес при практически равных условиях». Операторы конкурируют в качестве связи, скорости внедрения новых сервисов, в тарифной политике. Такая конкуренция, несомненно, идет на пользу абонентам.
- Первым оператором «большой тройки», предложившим услуги высокоскоростной мобильной связи «четвертого поколения» (LTE) на Дальнем Востоке, стал «МегаФон». Каковы планы ОАО «ВымпелКом» в этом направлении?
- Согласно условиям лицензии на LTE, мы должны запустить сеть этого стандарта в шести субъектах РФ до конца 2013 года. Внедрение LTE в ДФО для компании «ВымпелКом» - задача стратегически важная, но пока не приоритетная, и на это есть ряд объективных причин. Прежде всего, уровень проникновения мобильных устройств, способных работать с сетями 4G, сегодня практически равен нулю - как на Дальнем Востоке, так и в целом по России. Иными словами, здесь просто нет девайсов, за исключением USB-модемов, позволяющих абонентам ощутить столь высокие скорости передачи данных.
Вторая причина - это необходимость создания в регионе инфраструктуры, которая позволит в полном объеме реализовать возможности LTE. Именно для решения этого вопроса операторы объединили свои усилия.
Конечно, мы рады за наших коллег, запустивших сеть, но все-таки считаем, что более актуальным сегодня является увеличение скоростей в существующих сетях «третьего поколения» - их возможности еще не исчерпаны. Для этого в сентябре мы перевели свои сети 3G в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и ЕАО на технологию HSPA+, которая обеспечивает реальную скорость передачи данных около 5 Мбит в секунду, а максимальную - до 21 Мбит в секунду, чего вполне достаточно для полноценной работы в Интернете, в том числе с потоковым видео. В более высоких скоростях у абонентов сегодня нет реальной потребности.
Еще раз отмечу, что внедрение LTE для нас - задача стратегическая. Поэтому транспортная инфраструктура строится уже под потребности 4G. Именно для этого прокладывается магистральная ВОЛС на Дальний Восток, подводная ВОЛС в Магадан и на Камчатку, реализуются другие проекты. Все это позволит увеличить пропускную способность сетей на Дальнем Востоке и Восточной Сибири, в дальнейшем запустить связь «четвертого поколения» сразу на большой территории.
- Как в целом вы оцениваете уровень развития бизнеса ОАО «ВымпелКом» в Дальневосточном регионе?
- В настоящее время «Билайн» на Дальнем Востоке переживает период бурного строительства, активного привлечения новых клиентов, роста трафика, применения инноваций. Сейчас это самый динамичный и интересный регион с точки зрения развития бизнеса.
Глеб АЛЕНИШКО.
Журнал "Дальневосточный капитал".