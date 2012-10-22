"Большая тройка" сотовых операторов: все больше общего

Конечно, мы рады за наших коллег, запустивших сеть, но все-таки считаем, что более актуальным сегодня является увеличение скоростей в существующих сетях «третьего поколения» - их возможности еще не исчерпаны. Для этого в сентябре мы перевели свои сети 3G в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и ЕАО на технологию HSPA+, которая обеспечивает реальную скорость передачи данных около 5 Мбит в секунду, а максимальную - до 21 Мбит в секунду, чего вполне достаточно для полноценной работы в Интернете, в том числе с потоковым видео. В более высоких скоростях у абонентов сегодня нет реальной потребности.