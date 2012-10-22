Дальневосточный федеральный университет поддержит «Серебряного Лучника» на Дальнем Востоке

- Для ДВФУ большая честь стать партнером Региональной премии «Серебряный Лучник – Дальний Восток». Для всех отечественных профессионалов в области коммуникаций «Лучник» - это своего рода знак качества, причем важны не только премии за те или иные проекты, но и участие в экспертном совете или партнерство с премией. Уже не первый год в Дальневосточном федеральном университете ведется подготовка специалистов в области связей с общественностью, рекламы, коммуникаций. Важен тот факт, что учебный процесс включает в себя как глубокую теоретическую базу, так и значительную практическую часть, многие студенты пробуют силы в профессии, начиная с первого курса. К слову, в прошлом году студенты-пиарщики из ДВФУ также представили социальный проект «Владивосток молится за Японию» для участия в региональной премии, в результате получили спецприз от одного из партнеров «Лучника». Надеюсь, что во второй региональной премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток будет еще больше интересных проектов, причем не только опытных специалистов, но и студентов вузов нашего региона.