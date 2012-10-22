Евгений АМБРОСОВ, заместитель генерального директора ОАО "Совкомфлот": Логистика и тарифы сделают Севморпуть выгодным

Проблема Севморпути заключается в том, что он пролегал по проливу Санникова между Новосибирскими островами. Там ограничение осадки - 12 м. Никому не нужен маршрут с такой осадкой. Там ходили суда 12-30-тысячники, возили уголь, но по сравнению с сегодняшними судами - это ничего. Для транспортировки нефти и нефтепродуктов нужны большие суда, так как чем больше партия, тем дешевле каждая тонна перевозки. Поэтому в 2011 году, когда был разработан новый маршрут, мы попробовали пройти 160-тысячником. В 2010 году по нашему настоянию специализированное унитарное предприятие сделало подробные промеры глубин значительно севернее Новосибирских островов, пока в узком коридоре, что позволило нам совершить эту проводку. Сейчас предприятие работает над расширением этого коридора.