Комсомольск-на-Амуре: КнААПО станет филиалом "Сухого"

Все три предприятия задействованы в основном в программах производства военной техники, при этом КнААПО и НАПО являются одними из основных производственных площадок ОАК. В Комсомольске-на-Амуре выпускают истребители Су-27СМ/СКМ, многофункциональные истребители Су-30МК2, истребители палубного базирования Су-33 и другую авиатехнику. Завод принимает участие в программе создания перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, а также участвует в программе Sukhoi SuperJet-100. НАПО производит Су-34, ОКБ Сухого ведет опытно-конструкторские разработки самолетов.