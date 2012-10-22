zr.media
ГлавноеВсе новости

Московские электрички могут переехать в Приморье

22 октября 2012, 14:46
"Аэроэкспресс" планирует на своих столичных маршрутах в аэропорты сменить обычные электрички на двухэтажные.

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. ООО "Аэроэкспресс" рассматривает вариант "переброски" эксплуатируемых электричек из Москвы во Владивосток.

"Аэроэкспресс" планирует на своих столичных маршрутах в аэропорты сменить обычные электрички на двухэтажные в течение 2015 года, сообщил исполнительный директор компании Алексей СОРОКИН.

Компания уже объявила тендер по выбору поставщика таких составов, его итоги планируется подвести в I квартале 2013 года. В шорт-лист претендентов вошли немецкий Siemens, французский Alstom, чешская Skoda и швейцарский Stadler.

Эксплуатируемые сейчас поезда будут переводиться либо на пригородные маршруты компании, либо в другие регионы присутствия, в том числе во Владивосток.

Напомним, что для организации интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток - аэропорт "Кневичи" были поставлены 4 электропоезда серии ЭД-9М. В электропоезде 1088 сидячих мест, а его максимальная вместимость - 2402 пассажира.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

#Новости#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56