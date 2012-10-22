Московские электрички могут переехать в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. ООО "Аэроэкспресс" рассматривает вариант "переброски" эксплуатируемых электричек из Москвы во Владивосток.
"Аэроэкспресс" планирует на своих столичных маршрутах в аэропорты сменить обычные электрички на двухэтажные в течение 2015 года, сообщил исполнительный директор компании Алексей СОРОКИН.
Компания уже объявила тендер по выбору поставщика таких составов, его итоги планируется подвести в I квартале 2013 года. В шорт-лист претендентов вошли немецкий Siemens, французский Alstom, чешская Skoda и швейцарский Stadler.
Эксплуатируемые сейчас поезда будут переводиться либо на пригородные маршруты компании, либо в другие регионы присутствия, в том числе во Владивосток.
Напомним, что для организации интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток - аэропорт "Кневичи" были поставлены 4 электропоезда серии ЭД-9М. В электропоезде 1088 сидячих мест, а его максимальная вместимость - 2402 пассажира.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".