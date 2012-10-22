Новые регионы появляются на карте партнеров премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. Премию «Серебряный Лучник» - Дальний Восток поддержали представители сразу нескольких субъектов Дальневосточного федерального округа. В числе регионов-партнеров – Приморский край, Амурская, Сахалинская и Еврейская автономная области.
Среди тех, кто заявил о своей поддержке региональной премии «Серебряный Лучник» - новостные и отраслевые порталы, информационные агентства, научно-практические издания и деловая пресса, интернет-газеты, телевидение и даже один из крупнейших вузов страны – ДВФУ. Понимая важность и значимость Премии для Дальнего Востока, они выразили готовность поддержать «Серебряный Лучник» и помочь в привлечении как можно большего числа участников, которые впоследствии могли бы представить наш регион на федеральном уровне и утвердить репутацию Дальнего Востока как социально активного, творческого и перспективного округа. По мнению партнеров Премии, участие в конкурсе – это также прекрасная возможность для самих соискателей поделиться накопленным опытом и почерпнуть новые знания у своих коллег.
Наталья Пиджукова, главный редактор журнала «Деловое Приамурье», г. Благовещенск:
- PR-отрасль Дальнего Востока молода, перспективна, ей есть чему учиться, куда двигаться. Проведение конкурса «Серебряный Лучник» является очень хорошей школой для специалистов, работающих в сфере связей с общественностью, где можно познакомиться с самыми яркими проектами, почерпнуть ценный опыт, пообщаться с коллегами.
Сергей Назаров, руководитель информационного портала BiraNews (Новости ЕАО и Биробиджана):
- С коммуникационным агентством AGT-Дальний Восток и дирекцией конкурса "Серебряный Лучник" нас связывают добрые отношения. Мы уже второй год являемся информационным партнером этого представительного мероприятия и размещаем на своей ленте новости о конкурсе. Я считаю, что такие конкурсы очень полезны не только специалистам в области связей с общественностью, но и нам, медийщикам. Во-первых, мы узнаем о том, кто сегодня формирует информационное поле на Дальнем Востоке. Во-вторых, любые профессиональные мероприятия в этой сфере раскрывают и показывают лицо современного российского PR не только коллегам и профессионалам в этой сфере, но и обыкновенным зрителям и читателям. В прошлом году от Еврейской автономной области в конкурсе принимал участие наш земляк - начальник отдела по связям с общественностью Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината Владимир Репин с проектом "Думай о будущем!". Будем надеяться, что в нынешнем году он и другие его коллеги из автономии также захотят попробовать свои силы и побороться за победу в "Серебряном Лучнике".
Желаем успехов всем участникам!
Напомним, в этом году премия «Серебряный Лучник» - Дальний Восток будет присуждаться по 6 номинациям:
"Лучший проект в области бизнес-коммуникаций"
"Лучший проект в области развития и продвижения территорий"
"Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности"
"Лучший проект в области продвижения научных достижений и инноваций"
"Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни"
"Мастер" (выдвижение по инициативе членов Жюри).
Подать заявку на участие в одной из них соискатели могут вплоть до 31 декабря, на бесплатной основе, обратившись в Исполнительную дирекцию Региональной премии, сформированную на базе коммуникационного агентства «АГТ-Восток» ([email protected]). Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы», на сайте www.luchnik-dv.ru, а также у информационных партнеров Премии, сообщает Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.