Новые регионы появляются на карте партнеров премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток

- С коммуникационным агентством AGT-Дальний Восток и дирекцией конкурса "Серебряный Лучник" нас связывают добрые отношения. Мы уже второй год являемся информационным партнером этого представительного мероприятия и размещаем на своей ленте новости о конкурсе. Я считаю, что такие конкурсы очень полезны не только специалистам в области связей с общественностью, но и нам, медийщикам. Во-первых, мы узнаем о том, кто сегодня формирует информационное поле на Дальнем Востоке. Во-вторых, любые профессиональные мероприятия в этой сфере раскрывают и показывают лицо современного российского PR не только коллегам и профессионалам в этой сфере, но и обыкновенным зрителям и читателям. В прошлом году от Еврейской автономной области в конкурсе принимал участие наш земляк - начальник отдела по связям с общественностью Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината Владимир Репин с проектом "Думай о будущем!". Будем надеяться, что в нынешнем году он и другие его коллеги из автономии также захотят попробовать свои силы и побороться за победу в "Серебряном Лучнике".