Отопительный сезон во Владивостоке стартует 23 октября

В городе своевременно были проведены гидравлические испытания, завершена промывка и опрессовка труб. Котельные Владивостока прошли плановый ремонт и были полностью укомплектованы инженерно-техническим составом и рабочим персоналом. На островных и отдаленных территориях все хозяйство, которое участвует в процессе теплоснабжения, также готово к работе.