Приморский край тонет в бытовом мусоре и на суше, и в море

Аналогичные требования природоохранного прокурора уже удовлетворены Первомайским и Фрунзенским районными судами г. Владивостока, по решению которых на владельцев 39 корпусов морских судов, находящихся длительное время на дне одной из бухт острова Русский, возложена обязанность по их поднятию и удалению. В настоящее время судебные решения вступили в законную силу и находятся на исполнении.