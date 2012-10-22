Севморпуть работает на алмазников

Понимая, что такое вести работы в условиях высоких северных широт, заранее просчитали и выработали стратегию поэтапного строительства объектов. В первые три этапа была построена база для хранения ГСМ, а это - три склада по 4 800 куб. метров для хранения нефтепродуктов. Для этого пришлось отсыпать более 48 000 куб. метров песка. На следующем этапе была выбрана и согласована со всеми заинтересованными организациями, включая непосредственно и Ленское речное пароходство, площадка для строительства будущего причального сооружения. Генеральным проектировщиком этого проекта выступило ЗАО «Якутпромстройпроект». Была предложена оригинальная идея использовать плавучий лихтер в качестве причальной стенки, произведя перед этим необходимое переоборудование под требования таких сложных сооружений.