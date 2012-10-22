Спецстрой России окончательно снял погоны

Одной из главных в повестке дня коллегии стала тема выполнения предприятиями агентства программы подрядных работ в 2012 году. Динамика основных показателей деятельности Спецстроя России больше походит на взлет, чем на рост. По данным Григория Нагинского, объемы заказов увеличились с 70-80 млрд рублей в 2011 году до 170-180 млрд рублей в 2012 году. Самые крупные стройки последнего года - космодром «Восточный» в Амурской области и Ленинградская АЭС-2 в Северо-Западном федеральном округе. На них глава Спецстроя в разговоре с журналистами остановился отдельно, отметив, что, согласно федеральной целевой программе, первая ракета с «Восточного» должна стартовать в 2015 году. Очевидно, что такой крупный проект, как космодром, требует огромных организационных усилий, координации действий большого количества строительных подразделений, даже при том, что это государственный заказ, непросто решаются вопросы своевременного финансирования работ. «Однако сроки никто не отменял. Значит, несмотря на все трудности, запуск состоится в назначенное время», - заверил журналистов Григорий Нагинский.