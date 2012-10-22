Туманные перспективы северной проводки

- Если удастся договориться с «Атомфлотом» о том, что тарифы на ледовую проводку судов с рыбой были хотя бы не выше тех, по которым ледоколы проводят танкеры с углеводородами, то объем перевозимой по СМП дальневосточной рыбы может вырасти в разы, - обнадежил глава Росрыболовства. - Рыбаки подсчитали, что довезти рыбу по Севморпути с Камчатки до Петербурга занимает 29 дней и стоит, даже при высоких расценках, семь рублей на килограмм, тогда как довезти рыбу с Камчатки через Владивосток до Москвы наземным транспортом занимает 57-60 дней. Поэтому я полагаю, что в этом году за «Дальрифером» (в прошлом году именно эта компания первой отправила рефрижераторы с рыбой через СМП) потянутся и другие компании. Это оказалось не так уж рискованно. Перевозка морепродуктов по Севморпути - нормальная работа без героизма.