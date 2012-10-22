В АТР Владивосток знают в первую очередь как порт

Давайте на примере ВМТП рассмотрим простейшую схему. В порт приходит судно с грузом. Мы это судно обрабатываем - выгружаем груз. После прохождения ряда формальностей, связанных с оформлением документов, привезенный товар поступает в свободное обращение. То есть, его вывозят из порта, он поступает на склады, а после - в торговые сети. В этой незамысловатой цепи, помимо портовиков, есть работа для экспедиторов, водителей автомашин, складских работников, грузчиков на различных оптовых базах, продавцов. Если сюда подключается еще и железнодорожная составляющая, то список в разы увеличивается. И это мы не считаем пограничников, таможенников, сотрудников транспортной полиции. Получается, что от работы одного портовика зависят пять-семь человек. Думаю, не сложно прикинуть, скольких сможет «тянуть», допустим, тысяча наших докеров. То есть, обеспечивая грузовой базой себя, ВМТП дает работу жителям Владивостока. Я уже не говорю о налоговой нагрузке, которую несет наша компания.