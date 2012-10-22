В Приморском крае за 9 месяцев ликвидированы 3317 юридических лиц

36% предприятий Приморского края при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 18% - операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 12 % - транспорт и связь, 8% - строительство. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост числа зарегистрированных организаций (100,9%). Наибольший рост имеется в таких видах деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, деятельность гостиниц и ресторанов, транспорт и связь - по 105%.