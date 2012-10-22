Владимир АЛИПА, главный инженер Ленского объединенного речного пароходства (ЛОРП): С развитием СМП появились другие варианты северного завоза

- Сегодня ЛОРП осуществляет северный завоз от Хатанги и до Певека. При этом пароходство обслуживает почти половину деятельности всего СМП. Работают танкеры "Лена-нефть" (25 танкеров) и сухогрузы типа "Сибирский" (9 судов).
Схема завоза такова: по железной дороге грузы поступают на Лену, судами «река-море» бесперевалочно развозятся по Лене и дальше по рекам Анабар, Оленек, Яна, Индигирка, Колыма. По прогнозу, эти суда смогут работать до 2025 года. Но, даже если проводить их реконструкцию и ремонт, в период между 2025 и 2030 гг. этот флот будет списан.
Поэтому в ЛОРП пытаются найти пути обновления флота. Но дело в том, что ни в какие международные стандарты окупаемость флота пароходства не укладывается. Всем известно, что навигация на Лене - 6 месяцев, тарифы регулируются государством, а соответственно, нет возможности их повышать и включать в них инвестиционную составляющую. Если же говорить про арктическую навигацию, то этот срок сокращается до 2 месяцев. Поэтому рентабельность такой работы может быть только отрицательной.
С развитием Севморпути появились другие варианты северного завоза. Они более целесообразны: на СМП тарифы будут ниже и схема маршрутов удобнее - можно развозить грузы по рекам более мелким флотом. К тому же для мелких судов (осадка 1,5 м) не нужно проводить дноуглубительные работы. Но есть проблемы и в организации перевозок по СМП. Учитывая, что для перевалки грузов северного завоза нет закрытых акваторий, а сентябрь - штормовое время, арктическая навигация сокращается до 40 дней. А значит, повышается нагрузка на суда: нужно большое количество пусть даже более мелких судов! И здесь стоит подумать, нужно ли везти уголь из Магадана, если его можно добывать в самой Якутии.
Журнал "Дальневосточный капитал".