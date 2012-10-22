Владимир АЛИПА, главный инженер Ленского объединенного речного пароходства (ЛОРП): С развитием СМП появились другие варианты северного завоза

С развитием Севморпути появились другие варианты северного завоза. Они более целесообразны: на СМП тарифы будут ниже и схема маршрутов удобнее - можно развозить грузы по рекам более мелким флотом. К тому же для мелких судов (осадка 1,5 м) не нужно проводить дноуглубительные работы. Но есть проблемы и в организации перевозок по СМП. Учитывая, что для перевалки грузов северного завоза нет закрытых акваторий, а сентябрь - штормовое время, арктическая навигация сокращается до 40 дней. А значит, повышается нагрузка на суда: нужно большое количество пусть даже более мелких судов! И здесь стоит подумать, нужно ли везти уголь из Магадана, если его можно добывать в самой Якутии.