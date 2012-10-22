Владимир МИХАЙЛИЧЕНКО, исполнительный директор НП по координации использования Северного морского пути: Главные рычаги - тарифы, ледоколы, инфраструктура

Для эффективной и регулярной работы СМП требуется обеспечение безопасности мореплавания и надлежащего обслуживания транзитных судов. Для чего необходимы продолжение картографической съемки на трассе СМП, регулярные промеры глубин, для проводки крупнотоннажных судов должен быть окончательно проложен глубоководный маршрут к северу от Новосибирских островов. В 2011 году на эти работы из бюджета было выделено финансирование, и впервые за последние годы на трассе работало 7 гидрографических судов. Необходимо обеспечить в районе трассы СМП возможность бункеровки судов, их снабжение пресной водой, выполнение аварийного и срочного ремонта, водолазных осмотров, смену экипажей, в том числе для иностранных транзитных судов. А для этого необходимо открыть порты на трассе СМП и восстановить или вновь создать инфраструктуру. Такими портами на трассе могут стать Диксон на Западе и Певек на Востоке, имеющие глубоководные и закрытые рейды, пригодные для крупнотоннажных судов и расположенные непосредственно на трассе. Необходимо восстановить инфраструктуру для обслуживания судов в дальневосточном порту Провидения. Этот порт называют «Ворота Арктики», и он открыт для захода иностранных судов.