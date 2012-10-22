Во Владивостоке энергетики ограничат электроснабжение объектов ЗАО «Крокус» на о. Русский

В сентябре ОАО «ДЭК» обратилось в Арбитражный суд Приморского края о взыскании с ЗАО «Крокус» долгов за поставленный энергоресурс на сумму 4 миллиона 189,5 тысяч рублей. Данная задолженность сложилась за июнь этого года. Судебное заседание назначено на 14 ноября. Кроме того, 21 ноября состоится судебное заседание по иску ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» к ЗАО «Крокус» о взыскании задолженности за поставку тепловой энергии на сумму более 100 миллионов рублей, накопленной еще с декабря 2011 г.