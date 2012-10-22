Во Владивостоке ожидается резкое ухудшение погодных условий

Не рекомендуется также планировать выезды на природу и морское побережье. Водителям и пешеходам при этом необходимо быть готовыми и к возможным подтоплениям в ряде районов города. Могут отменяться рейсы катеров и паромов, информация о них будет сообщаться по телефонам справочной службы ООО «Мортранс» - 249-79-51 и 249-65-58.