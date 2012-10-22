Во Владивостоке впервые в мире медицина ушла под землю

Сегодня специалисты старейшего в Приморском крае медучреждения, несмотря на все трудности, связанные с изменениями в системе военного здравоохранения, продолжают свой нелёгкий труд и по-прежнему вносят ощутимый вклад в развитие приморской медицины. В 29 отделениях госпиталя ежегодно проходят обследование и лечение порядка 12-13 тыс. человек, госпиталь является клинической базой для обучения студентов и молодых специалистов. К 140-летию медучреждения проведены модернизация и капитальный ремонт 6 отделений. Кроме того, в преддверии юбилея во Владивостоке состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы военно-полевой (морской) медицины» с участием специалистов Великобритании и Германии.