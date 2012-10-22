Во Владивостоке впервые в мире медицина ушла под землю

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке отметили юбилей старейшего лечебного учреждения края – Военно-морского клинического госпиталя ТОФ.
22 октября 1872 года во Владивостоке открылся морской госпиталь, переведённый с людьми и имуществом из Николаевска-на-Амуре. Первое в Приморском крае лечебное учреждение оказывало помощь не только морякам-тихоокеанцам, но и гражданскому населению.
Многие врачи госпиталя были известными в городе людьми и пользовались большой популярностью среди местных жителей. Здесь работал и первый поэт Владивостока Павел ГОМЗЯКОВ, который тоже был военным врачом.
История госпиталя неразрывно связана с историей российского государства: сотрудники госпиталя оказывали помощь участникам русско-японской войны, гражданской войны и интервенции, хасанских событий, и конечно, Великой Отечественной. Кстати, в годы русско-японской войны во Владивостоке был сооружён первый не только в России, но и в мире, подземный госпиталь на 200 коек, который сохранился до наших дней (об этом ходатайствовало командование Восточного порта, указывая руководству на опасность вражеских артобстрелов).
Сегодня специалисты старейшего в Приморском крае медучреждения, несмотря на все трудности, связанные с изменениями в системе военного здравоохранения, продолжают свой нелёгкий труд и по-прежнему вносят ощутимый вклад в развитие приморской медицины. В 29 отделениях госпиталя ежегодно проходят обследование и лечение порядка 12-13 тыс. человек, госпиталь является клинической базой для обучения студентов и молодых специалистов. К 140-летию медучреждения проведены модернизация и капитальный ремонт 6 отделений. Кроме того, в преддверии юбилея во Владивостоке состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы военно-полевой (морской) медицины» с участием специалистов Великобритании и Германии.
«Владивостокский военно-морской госпиталь – это образец выполнения врачебного долга, - отметил командующий Восточным военным округом адмирал Константин СИДЕНКО, поздравляя юбиляров. - Я не знаю ни одного госпиталя на территории округа от Байкала до Чукотки, где с таким вниманием относились бы к каждому пациенту, будь то офицер, простой матрос или убелённый сединами ветеран».
Елена ВОЛКОВА.