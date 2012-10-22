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ВТБ24 до конца года выпустит карту "ВТБ24-Электронное правительство"

22 октября 2012, 21:13
Карта «ВТБ24-Электронное правительство» представляет собой классическую кредитную карту Visa, поставляемую в комплекте с кардридером для «подключения» карты к компьютеру и входа на единый портал госуслуг.
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Банки

МОСКВА. ВТБ24 до конца года выпустит карту "ВТБ24-Электронное правительство", которая обеспечит доступ клиентам банка к единому порталу госуслуг. Об этом на пресс-конференции, посвященной перспективам развития розничного бизнеса банка, сообщила заместитель президента-председателя правления, директор департамента розничного бизнеса ВТБ24 Екатерина ПЕТЕЛИНА.

Карта «ВТБ24-Электронное правительство» представляет собой классическую кредитную карту Visa, поставляемую в комплекте с кардридером для «подключения» карты к компьютеру и входа на единый портал госуслуг.

Функционально продукт может использоваться как обычная пластиковая карта для оплаты товаров и услуг, а также для получения наличных по всему миру. Помимо этого, карта служит идентификатором для входа на портал gosuslugi.ru и может быть использована для оплаты государственных услуг (штрафы, ЖКХ, налоги), а также услуг коммерческих организаций.

В недалеком будущем «ВТБ24-Электронное правительство» позволит получать госуслуги дистанционно, без посещения госоргана. Воспользоваться функционалом карты для доступа к www.gosuslugi.ru возможно с любого компьютера с доступом в Интернет с помощью кардридера.

По сообщениям пресс-служб.

#Новости#Банки#Дальний Восток#Общество
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