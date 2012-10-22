ВТБ24 до конца года выпустит карту "ВТБ24-Электронное правительство"

Функционально продукт может использоваться как обычная пластиковая карта для оплаты товаров и услуг, а также для получения наличных по всему миру. Помимо этого, карта служит идентификатором для входа на портал gosuslugi.ru и может быть использована для оплаты государственных услуг (штрафы, ЖКХ, налоги), а также услуг коммерческих организаций.