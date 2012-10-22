ЗАО "Завод Морских Конструкций "Восточный" - VOSTCO получило заказ

- Норвежская компания «Кварнер», которая была партнером VOSTCO в строительстве гравитационного основания для нефтедобывающей платформы «Беркут» (строительство завершено в 2012 году) будет принимать участие в новом проекте, - сказал вице-президент «Кварнер» Михаил ПУЛЯЕВСКИЙ на конференции «Нефть и газ Сахалина 2012».