Нотариат становится реальным помощником граждан и бизнесменов

– Закон не изменяет процедуру удостоверения завещаний, оно, как и прежде, в бумажном виде удостоверятся нотариусом, один экземпляр завещания остается у гражданина, его составившего. В электронный реестр будет вноситься информация об удостоверенном завещании, и это сделает невозможным оформление наследственных прав граждан по несуществующим завещаниям. Кроме того, упрощается процедура поиска завещания и определения его статуса. Так, например, хранящееся у наследодателя завещание может потеряться, быть похищенным или уничтоженным недоброжелателями, а наследники по такому завещанию могут не знать о его существовании или у кого из нотариусов оно было составлено, что затруднит розыск завещания и получение его дубликата. Кстати говоря, приморские нотариусы неоднократно с такими ситуациями сталкивались ранее и не всегда могли помочь наследникам. При наличии полной электронной базы завещаний граждане будут иметь возможность определить факт удостоверения завещания, а также к кому из нотариусов стоит обратиться для получения информации о нем.